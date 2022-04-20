Медики назвали лучший продукт для здоровья костей 20.04.2022, 17:27

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Он знаком белорусам.

Остеопороз - опасная болезнь костной ткани, при которой наблюдается повышенная ломкость костей вследствие недостатка кальция, пишет сайт medicina.ua.

В Европе, Японии и США от него страдают 75 миллионов человек. 80% женщин старше 50 лет и почти все мужчины и женщины старше 75 лет поражены остеопорозом. И как показывает медицинская практика данный недуг проще предупредить, чем вылечить.

Благодаря недавнему изысканию, ученые обнаружили эффективный способ профилактики остеопороза, который не требует кардинального изменения привычного способа жизни или приема каких-либо лекарственных препаратов или БАД. Так ежедневное употребление в пищу пяти черносливин помогают существенно снизить риск возникновения проблем с костной тканью.

В исследовании приняли участие женщины, пережившие менопаузу и имеющие сниженную плотность костей. Они съедали по 50 граммов чернослива каждый день в течение шести месяцев. Данная добавка к рациону позволила существенно замедлить процесс истончения костной ткани. Полученные результаты выглядят весьма обнадеживающе, так как в период постменопаузы показатели снижения плотности костей могут достигать 1,5% за год.

Также диетологи отметили, что помимо костей, чернослив полезен для сердца и пищеварительной системы.

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