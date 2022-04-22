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Два выстрела - два вертолета: ВСУ мастерски уничтожили российские Ка-52 и Ми-8

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  • 22.04.2022, 9:40
  • 3,168
Два выстрела - два вертолета: ВСУ мастерски уничтожили российские Ка-52 и Ми-8
иллюстрационное фото

Догорающие обломки воздушной техники врага попали на видео.

Вооруженные силы Украины сбили сразу два вертолета российских оккупантов. Для этого им понадобилось всего два выстрела.

"Мощная работа бойцов сопредельного с нашим Днепрянским отрядом ТрО", - сообщил в четверг, 21 апреля, лидер "Нацкорпуса" и один из основателей "Азова" Андрей Билецкий.

Судя по опубликованному видео, вражеские вертолеты были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов. На кадрах видно, как "птички" оккупантов догорают на украинской земле.

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