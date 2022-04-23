Врачи рассказали, какой орех самый полезный для организма 23.04.2022, 14:34

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Его рекомендуют добавлять в выпечку.

Врач Люсия Гарсиа рассказала о том, что некоторое время назад ученые провели новое исследование относительно того, какие именно продукты можно назвать наиболее питательными в мире. Они сделали вывод, что это орех, который достаточно часто хозяйки могут добавлять в выпечку.

Об этом сообщает Quora.

Сейчас говорится непосредственно о миндальном орехе. Он лидирует среди всех продуктов с высоким показателем питательности. Стоит отметить, что в исследовании приняли участие 1000 разных продуктов. Миндаль среди всех предложенных вариантов набрал больше всего баллов – 97. Есть информация о том, что жители Гималаев очень часто употребляют миндаль, поэтому средняя их продолжительность жизни составляет 90-100 лет.

К числу максимально питательных веществ также относят морского окуня, черимойю, камбалу, семена чиа, зелень свеклы, мангольд, свиной жир, тыквенные семечки. В свою очередь миндаль находится на самом первом месте, ведь в 100 граммах продукта присутствует 25 грамм белка, 27 грамм жира и 14 грамм углеводов. Кроме того, содержится огромное количество и других полезных компонентов. Больше всего присутствует витаминов группы В, а также витамины С, Е. Миндаль может восстановить недостаток в организме калия, железа, натрия, фосфора, кальция и многих других минералов.

Стоит обратить внимание на то, что большая часть жиров, присутствующих в миндале – это ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и сосуды, находящиеся в головном мозге. Кроме того, это один из лучших источников витамина Е, ведь в 100 грамма присутствует практически 25 мг вещества. Витамин Е – это природный антиоксидант, способный устранить свободные радикалы, что в свою очередь делает процесс старения не таким быстрым.

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