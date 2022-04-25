«На СТО виды работ и стоимость не согласовали, старые запчасти не вернули» 3 25.04.2022, 8:08

4,778

Поучительная история, случившаяся с белорусским автомобилистом.

Машина Юрия "попросилась" на ремонт – то гремела, то ехала в сторону. Хозяин авто обратился на сервис, где бодро отрапортовали – "все сделаем". Вот только уточнений, что именно будут делать, мужчина не дождался, а спустя сутки получил такой счет, что аж поплохело, пишет abw.by.

После звонка с объявлением суммы мастера все-таки перечислили, что именно они делали. Однако автовладельцу такой подход не понравился.

"Я перебил мастера автосервиса на полуслове, и резонно спросил, почему со мной не согласовали виды работ, – объясняет Юрий. – Где старые детали, чтобы посмотреть, по какой причине их меняли? Может их в принципе менять не стоило? Говорят – "утилизировали", выкинули, короче. А как так? Не должны ли мне эти запчасти вернуть? Написал жалобу в Книгу жалоб и предложений, жду ответа. Скажите, должны ли в автосервисе согласовывать вид и стоимость ремонта, а запчасти вернуть?".

До и во время ремонта

Начинать нужно с того, что СТО еще до приема авто в ремонт должна оформить заказ, в котором сотрудники обязаны отразить перечень работ, которые заказчик просит произвести (либо описание неисправностей автомобиля, которые нужно устранить). Также нужно упомянуть перечень работ, которые СТО предлагает произвести, а также планируемые сроки окончания ремонта. Такие требования содержатся в СТБ 1175-2011 "Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса".

Важный момент: если ремонт производится не в присутствии заказчика, то обязательно должен составляться и приемо-сдаточный акт (наряду с заказом). В нем описывается комплектность авто, количество топлива и видимые повреждения.

Будем говорить прямо – в случае Юрия СТО к составлению этих обязательных документов отнеслась халатно.

Закон "О защите прав потребителей"

Ст. 34. При оказании услуг, могут составляться твердая или приблизительная смета либо калькуляция. Составление такой сметы либо калькуляции по требованию потребителя (автовладельца) является обязательным.

Если стоимость работ значительно увеличивается или возникла необходимость в дополнительных видах работ, то автосервис, во-первых, должен предупредить об этом заказчика. Во-вторых, СТО имеет право потребовать от автовладельца увеличить смету, а при отказе договор на оказание услуг может быть расторгнут. В этом случае с автовладельца могут потребовать оплатить произведенную часть ремонтных работ.

Если же автосервис своевременно не предупредил о выходе за пределы предварительной сметы и произвел ремонтные работы, то он обязан выполнить договор, сохраняя право заказчика на оплату работ (услуг) в пределах предварительной сметы. СТБ 1175-2011 также затрагивают данный вопрос и указывают, что заказчик вправе отказаться от услуг автосервиса на любой стадии ремонта и получить транспортное средство, оплатив стоимость фактически выполненных работ, использованных компонентов и материалов (п. 5.2.17).

Важно: согласно п. 5.3.9 СТБ 175-2011 заказчик имеет право на выборочное проведение отдельных работ, а также право требовать обоснованность стоимости работ.

Так что при передаче автомобиля на ремонт просите составить предварительную стоимость ремонта (сметы). Это требование обязательно для исполнения автосервисом.

Можно ли отказаться и вернуть детали

Когда стоимость ремонта неподъемна для автовладельца, то он имеет право отказаться от выполнения тех работ, которые СТО предлагает произвести для устранения неисправностей автомобиля.

Есть в данной части важный момент – при несогласии заказчика на проведение работ или невозможности устранить неполадки в авто, автосервис при выдаче автомобиля производит отметку "Транспортное средство имеет неисправности, угрожающие безопасности движению" (п. 5.2.16 СТБ 1175-2011). Так что если мастера вас официально предупредили, а вы все равно ездите, то все на ваш страх и риск – в случае чего, отвечать придется именно вам.

И наконец, последний вопрос – можно или нельзя получить детали, которые сняли с автомобиля для замены? Опять-таки обратимся к СТБ 1175-2011, в п. 5.3.4 которых сказано, что все замененные за плату дефектные компоненты возвращаются заказчику по его требованию. Факт получения заказчиком замененных компонентов удостоверяется записью в документе, который подтверждает факт оказания услуги, и подписью заказчика. Поэтому если вы потребовали вернуть замененные запчасти, то автосервис обязан это требование выполнить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».