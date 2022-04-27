Шарангович забросил за «Нью-Джерси» шайбу, которая перевела игру в овертайм

Шарангович забросил за «Нью-Джерси» шайбу, которая перевела игру в овертайм1
- 27.04.2022, 11:21
Команда белорусского форварда сразилась с «Оттавой».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси», за который выступает беларусский форвард Егор Шарангович, в овертайме уступил «Оттаве» (4:5), сообщает «Трибуна».
Беларус забил 4-ю шайбу «дьяволов», переведя игру в овертайм.
Шарангович вышел во втором звене с Йеспером Боквистом и Янне Куокканеном и провел на льду 18:34, из которых 1:44 в большинстве и 0:49 в меньшинстве.
Кроме гола Шарангович отметился 4 бросками по воротам соперника, 1 потерей и 1 перехватом при показателе полезности «-1».
В этом сезоне Шарангович отыграл в 74 матчах и набрал 46 (24+22) балла.
Yegorgeous. pic.twitter.com/51tFEALqcp— New Jersey Devils (@NJDevils) April 27, 2022