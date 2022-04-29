В Добруше произошло сильнейшее за последний десяток лет наводнение 2 29.04.2022, 11:23

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Часть города ушла под воду.

На востоке Гомельской области, в бассейне Сожа, реки выходят из берегов. В Добруше разлив реки Ипуть и ее притока Хорапути уже привел к затоплению, сообщает телеканал СТВ.

Последнюю неделю уровень воды в Ипути поднимался на полметра за сутки. Жителям районов Добруша, прилегающих к реке, приходится передвигаться на лодках. Затоплены подворья, подвалы и частично дома, а на огородах уничтожены посевы.

«Причиной всему — другое наводнение: на восток Беларуси пришли воды с верховьев российских рек, это совпало с проливными дождями, которые не прекращались в течение месяца. Норма осадков превышена в три раза.

Со вторника ливни в регионе прекратились, но вода продолжает прибывать, пусть и меньшими темпами», — рассказывает корреспондент канала, добавив, что такого наводнения местные люди не видели с 2013 года.

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