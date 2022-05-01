Гомельская область в Беларуси «уходит под воду» 1 1.05.2022, 12:14

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Небывалое наводнение хорошо видно даже из космоса.

По данным Белгидромета, за сутки Сож рядом с Гомелем поднялся еще на 18 см, на утро 1 мая уровень воды достиг 557 сантиметров. Глубина подтоплений местами достигает 227 см, передают «Сильные новости».

За субботу под воду в Гомельском районе ушли три двора в поселке Поляна, участок грунтовой дороги в поселке Севрюки по улице Береговая. В самом Гомеле — 8 дворов, четыре участка дорог по Полевой, Луговой и на 3-й пер. Полевой.

Тем временем МЧС предупреждает об ухудшении гидрологической обстановки. На Гомельщине продолжает действовать штормовое предупреждение. В ближайшие дни значения уровней воды превысят опасные высокие отметки на Немане у города Столбцы и реке Ипуть у города Добруш, где и без того — «полный аквапарк».

Издание «Флагшток» опубликовало снимки, показывающие, как выглядит наводнение на Посожье из космоса.

На фотографиях, сделанных 27 и 30 апреля, виден масштаб подтоплений территорий:

1. В пределах Гомеля Сож разошелся на 1-3 километра.

2. «Море» выше Гомеля между Поколюбичами и Чистыми Лужами.

3. Чечерск на полуострове.

4. На колхозных полях на восток от Ветки появились тысячи луж.

5. Междуречье Днепра и Сожа тоже с лужами.

6. Речушка Беседь возле Светиловичей стала километровой ширины.

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