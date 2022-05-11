«Дорожает в полный рост: клубника подскочила до 25 рублей» 2 11.05.2022, 8:52

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Как изменились цены на Брестском рынке за год.

Еще каких-то пару месяцев назад курс валют штормило не по-детски: доллар и евро резко подскочили в цене. Это не могло не отразится на стоимости товаров и услуг. Многие брестчане заметили, что средняя продуктовая корзина заметно «потяжелела» в цене. Не подешевела она и сейчас. Даже когда доллар существенно «откатился» назад.

«Брестская газета» решила сравнить прошлогодние ценники с нынешними. Объектом нашего внимания стали прилавки Брестского рынка. Или в народе – «колхозки».

Первая летняя ягода в мае 2021-го года стоила от 10 до 16 рублей. За аналогичный месяц этого года за килограмм ароматной клубники придется выложить в полтора раза больше – от 15 до 26 рублей.

Яблоки разных сортов стоят сегодня одинаково. Одинаково дорого: в районе 4,50 рублей за килограмм. В то время как в прошлогоднем мае можно было найти и за 1,20. Довольно существенная разница, согласитесь.

Примерно такие же метаморфозы произошли и с лимонами: в 2021 они стоили максимум 4 рубля, а сегодня – не меньше 6. Не отстали и мандарины. Полакомиться цитрусом в несезон 2021 стоило 4-6 рублей, а в этому году такое удовольствие обойдется в 8 рублей. Аналогичная история и с грушей. Она подорожала почти в 2 раза: с 4,50 рублей до 8,50.

Но есть немногочисленные категории фруктов, которые даже умудрились подешеветь. Например, гранат. В мае прошлого года его можно было купить за 14-15 рублей, а в этом – за 8. То есть, почти в два раза дешевле. Удивительно, но факт!

Третью группу составляют фрукты, которые остались плюс-минус на таком же ценовом уровне. К примеру, киви. В прошлом году его стоимость колебалась от 6,50 до 8 рублей. В этом от 6,50 до 7,50 рублей. Примерно такая же картина и с апельсинами. В 2021 их можно было купить за 4 – 7 рублей, в этом году их ценник стартует от 5 до 6,50 рублей. Постоянной константой стала цена и на такой популярный фрукт, как банан: в прошлом году килограмм стоил 3,60 – 4,90 рублей. В этом цена не ушла далеко: от 4 до 5 рублей.

Переходим к овощам. И сходу замечаем, как сильно подорожала пекинская капуста. Годом ранее ее цена колебалась в районе 1,50 – 2,50, а сегодня это 5 рублей! Не отстала от пекинской и ее «сестра» – обычная белокочанная капуста. Сегодня расходы на приготовление голубцов или щей будут значительно выше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года капуста подорожала: май 2021 – 1,50 – 2,50, май 2022 – 3,50 рублей.

Не в пример дорого стал стоить чеснок. Раньше это было 7 – 8,50 рублей, то теперь за кило просят 13.

Особой роскошью стали и помидоры. Казалось бы, сезонный овощ должен стоить меньше. Но не в этот раз. В мае прошлого года за кило помидоров надо было отдать от 4,50 до 6,90 рублей. Сегодня салат из свежих овощей обойдется явно дороже. По крайней мере, из-за помидоров уж точно: от 7,50 до 8,50 рублей за кило.

А что по огурцам? Такая же история. В этом году это 5,50 за кило. В мае прошлого можно было и за 3,50 отыскать.

К слову, сезонная редиска подешевела на рубль по сравнению с аналогичным периодом. Год назад меньше 5 рублей не стоила, сегодня 4 рубля за килограмм. Мелочь, а приятно.

Обычно такое подорожание продуктовой корзины напрямую связывают с ростом курса валют. Однако, если сравнить прошлогодние показатели с нынешними, то они стоят практически на одной отметке.

По данным Myfin.by на 8 мая 2021 года банки покупали американский доллар за 2,53 беларуских рубля, а продавали по 2,54. На 8 мая 2022 года цифры следующие: покупка – 2,56 рублей, продажа – 2,57.

Разница несущественная. Так откуда тогда такой рост цен на брестской «колхозке»? Вопрос риторический.

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