«Когда разбирали сруб, нашли записку из 1951 года» 4 11.05.2022, 11:43

9,582

Белорусы показали, какие дома они построили в кризис.

Издание realt.by опубликовало необычные истории белорусов о строительстве дач.

История Анастасии: «Контролировали рабочих и пережили небольшой пожар»

В январе 2019 года мы решили расширить квартирную площадь с двухкомнатной на четырехкомнатную. Родители были убеждены, что свой дом — лучший вариант, поэтому подарили нам участок. 04.02.2019 года участок купили на аукционе.

С наступлением весны и небольшого потепления начинаем своими силами очищать участок от растущего леса на нем. Под конец уборки участка решаем сжечь часть веток и мусора вместе со своим единственным ключом от машины. Не носите с собой то, что может вылететь из кармана и сгореть!

Следующим этапом становится проектирование дома мечты. Был перечерчен не один план. Но мы нашли тот единственный вариант в 120 кв. метров, который нам нравился и не предполагал слишком больших сумм.

Мы нашли компанию, которая сделала нам идеальный фундамент, причем цена на финише была меньше первоначальной. Приятный бонус! Не забудьте про места для подвода воды и канализации на этапе фундамента.

Дальше пошли стены и новые рабочие. Вот тут-то мы попали в список тех людей, у которых строители утром приходили, вечером уезжали, а количество блоков на доме не увеличивалось. Такая работа нас не устраивала — и они сменились. Сменились на рабочих из соседнего дома, рост которого было видно на глазах. Спустя некоторое время и наш дом начал расти.

Вот уже мы и до крыши добрались. Если с цветом определились сразу, то рельеф мы долго выбирали. Те же ребята смонтировали нам крышу. Вывод: на крышу почти не смотришь и рельефа почти не видно, так что нет смысла этим заморачиваться.

Мы подошли к зиме — и работы приостановились. Весну 2020 мы начали с установки окон. Уже почти дом. Дальше черновая стяжка. Не забываем: чтобы делать стяжку, необходимо чтобы уровень пола был достаточным. Для этого все засыпаем песком на этапе возведения стен. Параллельно занимаемся разводкой электрики по дому. Уже на этом этапе продумываем все выключатели (проходные по желанию, очень классная вещь), все розетки, точки доступа интернета и телевидения.

За черновой стяжкой следует разводка воды, канализации, теплого пола и отопления. Все бы неплохо, но это дорого! Для монтажа всего перечисленного грамотный сантехник вам в помощь. Ищите через знакомых по рекомендациям.

Далее чистовая стяжка и вся внутренняя отделка. Не забываем выдуть всю воду из теплых полов и радиаторов для спокойного проживания морозов, если приближаетесь к зиме.

Для отделки стен под обои выбрали гипсовую штукатурку. Это дешевле, чем штукатурить и потом шпаклевать.

Всю зиму закупали сантехнику, плитку, обои и сопутствующие товары. Весной подключали коммуникации и сдавали дом в эксплуатацию.

С весны 2021 года начали отделочные работы. Мастера нашли через знакомых, делает качественно. Все довольны до определенного момента. Во время его работы сгорает одно из окон в доме. Опасное обращение со спичками его ребенка на подоконнике приводит к очень быстрому возгоранию отделочных материалов вблизи. Замена окна и возмещение ущерба, конечно же, за счет мастера. А это повод застраховать имущество от несчастных случаев.

Но это не вся черная полоса: при отделке санузла плиткой мастер не посмотрел на ее раскладку. Дважды! Что привело за собой дозаказ итальянской плитки, которая шла вместо двух недель два месяца. К концу лета 2021 года санузлы готовы, готов пол из кварцвинила и установлены межкомнатные двери.

Переходим к монтажу натяжного потолка с теневым профилем. Параллельно утепляем наружные стены дома. Немного выравниваем участок.

Далее черед поклейки обоев. Здесь снова проверенный мастер, четыре дня — и стены готовы. За ними следует натяжка полотна потолка и светильники.

Улаживаем все нюансы, потихоньку отмываем дом от грязи и утепляем чердак своими силами. И вот вода есть, в доме тепло. Заказываем кухню, детскую, покупаем технику, диван, TV. Здесь в помощь рассрочки.

Итого все затраты ориентировочно составляют 100 тысяч $. И вот 01.04.2022 г. мы переезжаем. Принимаем ваши поздравления! Работы у нас еще много, а тем временем мы подбираемся к установке забора.

История Евгения: «Перевезли и перестроили старый дом, сохранив бревенчатую кладку»

Хотел бы вам рассказать свою историю строительства дома, завершенную в 2021 году. Приехав в очередной раз в Гродненскую область в деревню к отцу, я заметил один заброшенный дом, крышу которого сломало упавшее дерево. Состояние и красота бревен дома заставили в себя влюбиться. Главное было разглядеть перспективу этого сруба.

Основной дом размером 6*8 м и пристройка 4,5*6 м, итого 6*12,5=75 квадратных метров. Долго не думая, нашли хозяев и договорились о покупке дома.

Участок для строительства дома у нас был, строились в деревне за 50 км от Минска. С момента принятия решения ввязаться в эту авантюру с перевозом дома до установки сруба на вчерашнем картофельном поле прошло чуть более 2 месяцев.

В одной деревне Дзержинского района шла работа по подготовке площадки, устройству фундамента и прокладки труб канализации и водоснабжения. Пока фундамент набирал прочность, ехали на родину к отцу (Дятловский район) и там аккуратно разбирали наш дом. Потом была перевозка нашего богатства на новое место и обратная сборка.

Как же было неожиданно и приятно при разборке дома под первым венцом найти записку людей, строивших этот дом в далеком 1951 году. Надпись, сделанная карандашом, сохранилась великолепно. Сохранили эту записку и повесили в доме. Ну и, конечно же, мы тоже положили послание потомкам при сборке дома на новом месте и монетку не забыли.

Так выглядел план нашего дома.

Наконец-то отмыл стены внутри дома от старой побелки, увидел, какие они красивые. Зашивать основную часть дома изнутри и снаружи гипсом или вагонкой посчитал кощунством и, естественно, все оставил открытым. Ведь именно из-за этих огромных бревен и их текстуры вся перевозка дома и была задумана. Состояние бревен отличное, запах смолы помню до сих пор. Вот только пристройку 4,5*6 м, которая строилась позже основного дома и была неотапливаемой, пришлось зашить, так как бревна были не такие красивые (но состояние тоже хорошее). Пол был утеплен 7 см пеноплэкса, залит бетоном. После этого сразу стало как-то уютно. Бетон я отшлифовал — и он послужил чистовым полом под ламинат и плитку.

Весной с новыми силами стройка возобновилась. С новой крышей дом стал смотреться совсем по-другому.

Потолки хотелось делать открытыми, так в доме будет много света и пространства. Было решено сделать комнату отдыха (антресоль) над двумя комнатами и установить туда мансардное окно.

Одну комнату решил зашить необрезной доской, а вторую — вагонкой. Кровлю утеплил 200 мм минеральной ваты.

Перегородки под душевую, туалет и гардеробную делал из доски, обшил гипсокартоном.

Дальше начался процесс озеленения участка. Стояло жаркое лето 2019-го. Я прошел по земле катком, а потом был посев семян газона, засыпка их и опять трамбовка катком вручную, и, конечно, ежедневный полив в течение пары недель, пока дождь не пришел на помощь. Но оно того стоило: сам не ожидал, что такая красота получится, ведь это первый опыт работ с газоном. Уход за ним оказался еще легче. Сел и катайся себе по кругу. Жене и друзьям понравилось это развлечение, так что я почти освобожден от стрижки травы.

Та часть, которую пришлось зашивать снаружи, была сделана из обрезной доски 25*150 мм и набита «елочкой». В дальнейшем по такому же принципу был сделан и забор, уж очень прост, быстр и доступен этот способ. Выбор цвета для фасада был мучителен, от белого до черного. Но все-таки остановился на цвете «Орегон», чем очень доволен.

Терраса стоит на металлических сваях и каркасе из доски 50*150 мм, оставшейся с кровли.

Все стены были отшлифованы болгаркой и наждачкой, после чего покрыты матовым лаком. Очень многим вещам придавалась вторая жизнь. Вот и железная кровать из детства продолжит жить. Изголовье другой кровати сделано из дверцы шкафа, найденного также в старом дом, каркас кровати собран из оставшихся досок. Массивный шкаф также привезен вместе с домом. Кухню покупал модульную и собирал сам. Это просто, как будто работаешь с конструктором. Обеденный стол был найден на чердаке и отреставрирован. Система отопления от электрокотла. Камин — для создания уюта и тепла.

Ванная комната обшита влагостойким гипсокартоном, там уложена плитка (это был мой первый опыт укладки плитки, мне кажется, вышло неплохо). Столешница под умывальник досталась вместе с домом (был старый кухонный стол), надо было ее только отшлифовать. Ветка на стене служит вешалкой для полотенец. За шторой спряталась еще стиральная машина.

Вот такой получилась наша история от картофельного поля до собственного дома. Стройка длилась три с половиной года и не останавливалась на зимы, все работы выполнялись собственными силами и можно сказать двумя руками, поэтому так долго и вышло. Сейчас начинаю строить баню.

Затраты на строительство приведу в таблице ниже. Цены приведены в у.е. на день покупки материалов.

Мы решили принимать у нас в доме туристов. Также появился аккаунт в инстаграме.

История Елены: «Начали строительство в июле, а закончили перед Новым годом»

25 мая 2021 года мы купили участок для строительства дома. Участок стоил 70 тысяч $. На участке находилось законсервированное капитальное строение.

В июле бригада рабочих начала строительство нашего будущего дома. Приблизительный план у нас был, но в процессе нанесения на бумагу он немного изменился. Дом стоит на сплошной заливной плите. Стоимость фундаментной плиты с работой — 20,6 тысяч $.

Блоки мы покупали в Орше, летом, в разгар строительного сезона. Черепицу тоже оплачивали летом, а после расчета компания-продавец позволила до монтажа хранить материалы на их складе. Черепица обошлась в 35,5 тысяч рублей.

Строители выложили первый этаж блоков, сделали монолитную лестницу (1,9 тысяч $), залили перекрытие.

После стен нас ждала крыша: дерево для каркаса обошлось нам в 18,3 тысячи рублей. Работа по монтажу крыши — 7 тысяч $.

В итоге дом нам построили быстро: в июле начали, а перед Новым годом закончили. Сейчас впереди ещё много работы, и для хорошего настроения хотелось бы победить в вашем розыгрыше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».