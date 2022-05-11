Прокурор Витебска дал показания на начальника СК: под суд пошли оба

Прокурор Витебска дал показания на начальника СК: под суд пошли оба14
- 11.05.2022, 20:01
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Редкая история.
В Витебском областном суде сегодня начался суд над бывшим начальником Витебского городского отдела Следственного комитета Андреем Щербаковым. В тоже время уже месяц в Верховном суде судят недавнего прокурора Витебска Юрия Романовского. Эта пара проявила себя в ходе подавления народа в 2020-м, но сама прокололась в атмосфере «недозаконности».
Обоих судят по статьям 426 ч. 3 (Превышение власти или служебных обязанностей, от 3 до 10 лет), и 425 ч. 3 (бездействие ответственного лица, от 2 до 7 лет).
О приключениях полковника юстиции Юрия Романовского «Наша Ніва» писала уже раньше. Его карьере помешал лось.
Друзья экс-прокурора убили лося, на которого в те дни нельзя было охотиться. А Романовский не то что не завел на них уголовное дело, но и ел лося вместе с ними, что в итоге стало известно высшему начальству в Минске.
По информации журналистов, присланная Андреем Шведом проверка застала Романовского в состоянии, которое нельзя назвать рабочим (а конкретно говорят, что прокурор появился на работе только после обеда и пьяный), после чего его и уволили. А через несколько месяцев, осенью 2021-го, арестовали.
Участие главного Витебского следователя Щербакова в этой истории до этого момента было неизвестно.
Но, оказывается, что в ходе следствия Романовский дал показания на своего коллегу.
Оказалось, что руководители городских органов юстиции вошли в сговор и покрывали одного из «ударных» следователей Витебского СК (по совместительству — сына судьи).
Оказалось, что тот писал за подозреваемых протоколы и за них же расписывался, после чего эти фальсифицированные дела шли в суд.
Есть и другие моменты, но формально, как известно «Нашай Ніве», этой паре вменили в вину сокрытие информации о фальсификациях. За это и судят.