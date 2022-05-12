Санкции заставили РФ использовать чипы из холодильников в военной технике 9 12.05.2022, 9:12

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В подбитых танках обнаружили также полупроводники из посудомоечных машин.

Введенные Соединенными Штатами санкции заставляют Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, которую цитирует Washington Post.

"У нас есть сообщение от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников", - заявила она.

Раймондо вистипила на слушаниях в Сенате, отметив, что недавно она встречалась с премьер-министром Украины.

Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, что составляет большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.

Отмечается, что история о полупроводниках получена от украинских официальных лиц, которые рассказали, что когда вскрывались захваченные российские танки, были обнаружены детали холодильников и коммерческого и промышленного оборудования, которые, видимо, заменяют другие недоступные компоненты.

Компьютерные микросхемы, также известные как полупроводники, — это мозг, который руководит большинством современной электроники, от приборов до истребителей. Россия производит немного собственных чипов, исторически опираясь на импорт из азиатских и западных компаний.

Предыдущие исследования показали, что российские военные давно полагались на западную электронику.

В своем выступлении в Сенате Раймондо также указала на недавние сообщения о том, что две российские производители танков были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов.

Ранее сообщалось, что боевые действия России в Украине показали низкий технический уровень так называемого высокоточного российского вооружения, самонаводящихся ракет и бомб, кроме того, российские запасы такого вооружения резко сократились.

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