Цетробанк России готовит население к рекордной инфляции 12.05.2022, 10:13

Регулятор прогнозирует рост безработицы.

В Центробанке РФ прогнозируют, что по итогам года инфляция в России может достигнуть 23%. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике, сообщает zn.ua со ссылкой на регулятора.

Отмечается, что если прогноз сбудется, то инфляция установит рекорд за более 20 лет (с 2000 года): тогда она составила 28,9%.

Однако, в ЦБ отметили, что падение рубля почти полностью отразилось в ценах (то есть, пока курс не изменится в худшую сторону, одним фактором в пользу инфляции меньше).

В ЦБ оптимистично считают, что экономика РФ пройдет большую часть пути адаптации к санкциям к середине 2023 года. К этому времени будут сформированы новые рынки сбыта, а также появятся заделы для локализации производств. Хотя в докладе Банк России допустил рост безработицы в связи со структурной перестройкой рынка труда.

Ранее сообщалось, что многие эксперты считают, что именно эмбарго на нефть «похоронит» российскую экономику, хотя в РФ по-прежнему считают, что это не так.

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