Стало известно, что раньше было на месте Стоунхенджа 12.05.2022, 21:09

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Обнаружены тысячи доисторических ям.

Недавние археологические раскопки в окрестностях Стоунхенджа дали экспертам из Бирмингемского и Гентского университетов возможность обнаружить тысячи доисторических ям. Об этом пишет Express.

Отмечается, что это открытие радикально меняет их представление о древнем ландшафте, так как самая большая яма шириной 4 м и глубиной 2 м вероятно является самым древним следом человеческой деятельности на Солсберийской равнине.

Яма датируется более чем 10 000 годами раннего мезолита, или среднего каменного века. На то время Британию заселили охотники-собиратели после последнего ледникового периода.

"Мы обнаружили некоторые из самых ранних свидетельств человеческой деятельности, ранее не исследованных в ландшафте Стоунхенджа", - сказали ученые.

Это означает, что данный район был особым местом для сообществ охотников-собирателей за тысячи лет до того, как были установлены первые камни.

"Шесть больших ям, раскопанных в ходе исследования, датируются периодом от 8 000 лет до н.э. (ранний мезолит) до 1 300 лет до н.э. (средний бронзовый век). Мезолитические ямы, судя по их размерам и форме, скорее всего, были вырыты в качестве охотничьей ловушки для крупной дичи. Картографирование расположения ям показало, что они сгруппированы в местах, которые неоднократно посещались на протяжении тысячелетий, особенно на возвышенностях к востоку и западу от Стоунхенджа, вероятно, из-за открывающегося с них вида на ландшафт", - отметили археологи.

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