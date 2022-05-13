Медики назвали пять натуральных продуктов, которые помогут отбелить зубы 13.05.2022, 12:15

Один из таких продуктов — апельсин.

Известно, что кофе и красное вино приводят к потемнению зубов. Но знаете ли вы, что существуют продукты, которые, наоборот, отбеливают зубы?

Черный шоколад содержит теобромин, который укрепляет зубную эмаль, что предотвращает образование пятен, пишет medicina.ua.

Слабая эмаль более подвержена изменению цвета. К сожалению, молочный шоколад не обладает подобными свойствами. В зеленом чае содержатся таннины, которые препятствуют прикреплению бактерий к зубам. Это сохраняет свежесть дыхания и белоснежную улыбку. Употребление зеленого чая также повышает уровень фторида во рту. Соединения фтора укрепляют эмаль.

Клубника содержит яблочную кислоту, которая очищает зубы от пятен. Для того чтобы сделать домашнюю отбеливающую пасту, можно смешать размятую клубнику с пищевой содой. Другие ягоды не обладают этим свойством. Они, наоборот, могут испортить цвет зубов. Малоизвестное достоинство сыра – способность снижать кислотность во рту. Следственно, это уменьшает вероятность потемнения и разрушения эмали. Кальций в сыре также полезен для зубов.

Хрустящие, абразивные продукты – такие как орехи, яблоки, груши – помогают удалить налет и вызывающие потемнения вещества с зубов. Яблоки также укрепляют десны, снижая риск пародонтита и выпадения зубов. Кроме того, яблоки и груши усиливают слюноотделение. А слюна необходима для борьбы с бактериями.

Апельсин - источник витамина C, D. Апельсиновый сок очищает ротовую полость от бактерий, разрушающих эмаль. В то время как апельсиновая кожура (именно внутренняя ее часть) хорошо убирает налет с поверхности зуба.

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