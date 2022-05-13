Пентагон: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп

Пентагон: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп1
- 13.05.2022, 20:36
- 7,336
Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ.
Свыше сотни батальонных тактических групп сосредоточила Россия на Донбассе и юге Украины. Такие цифры предоставил Пентагон.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского репортера Джека Детча.
Армия РФ не отказалась от намерений захватить как можно больше украинской территории. На украинский и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.
"Из нового: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они сосредоточены на Донбассе или на юге. Это увеличение по сравнению с более чем 90 группами ранее на этой неделе. Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ", – говорится в сообщение.