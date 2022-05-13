Пентагон: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп 1 13.05.2022, 20:36

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Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ.

Свыше сотни батальонных тактических групп сосредоточила Россия на Донбассе и юге Украины. Такие цифры предоставил Пентагон.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского репортера Джека Детча.

Армия РФ не отказалась от намерений захватить как можно больше украинской территории. На украинский и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.

"Из нового: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они сосредоточены на Донбассе или на юге. Это увеличение по сравнению с более чем 90 группами ранее на этой неделе. Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ", – говорится в сообщение.

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