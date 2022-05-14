Российские оккупанты уже потеряли более 27 тысяч солдат и почти три тысячи бронемашин в Украине

Российские оккупанты уже потеряли более 27 тысяч солдат и почти три тысячи бронемашин в Украине2
- 14.05.2022, 12:09
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Опубликованы свежие данные Генштаба ВСУ по потерям врага.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 27200 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1218 (+13) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед,
артиллерийских систем - 551 (+9) ед,
РСЗО - 195 (+2) ед,
средства ПВО - 88 (+0) ед,
самолетов - 200 (+0) ед,
вертолетов - 163 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6),
крылатые ракеты - 95 (+0),
корабли / катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17) ед,
специальная техника - 42 (+1).
Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении. Сейчас данные уточняются.