Российские оккупанты уже потеряли более 27 тысяч солдат и почти три тысячи бронемашин в Украине 2 14.05.2022, 12:09

2,556

Опубликованы свежие данные Генштаба ВСУ по потерям врага.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 27200 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1218 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед,

артиллерийских систем - 551 (+9) ед,

РСЗО - 195 (+2) ед,

средства ПВО - 88 (+0) ед,

самолетов - 200 (+0) ед,

вертолетов - 163 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6),

крылатые ракеты - 95 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17) ед,

специальная техника - 42 (+1).

Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении. Сейчас данные уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».