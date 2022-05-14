В Италии начал извергаться вулкан Этна

В Италии начал извергаться вулкан Этна1
- 14.05.2022, 12:32
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Видеофакт.
В Италии на острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, на одном из склонов вулкана открылся эруптивный разлом после серии выбросов пепла. Это привело к образованию небольшого лавового потока, фронт которого достиг северного основания кратера.
По данным издания, поток все еще активен и по состоянию на раннее утро субботы, 14 мая, образует богатые пеплом и паром шлейфы.
Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания.
Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году. Сейчас его высота приблизительно 3329 метров, а его возраст насчитывает более 350000 лет.
Вулкан Этна может несколько раз в год вспыхивать, извергая лаву и пепел высоко над островом Сицилия. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.