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В Италии начал извергаться вулкан Этна

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  • 14.05.2022, 12:32
  • 2,806
В Италии начал извергаться вулкан Этна

Видеофакт.

В Италии на острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, на одном из склонов вулкана открылся эруптивный разлом после серии выбросов пепла. Это привело к образованию небольшого лавового потока, фронт которого достиг северного основания кратера.

По данным издания, поток все еще активен и по состоянию на раннее утро субботы, 14 мая, образует богатые пеплом и паром шлейфы.

Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания.

Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году. Сейчас его высота приблизительно 3329 метров, а его возраст насчитывает более 350000 лет.

Вулкан Этна может несколько раз в год вспыхивать, извергая лаву и пепел высоко над островом Сицилия. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

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