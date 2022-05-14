На улицах Херсона появились красноречивые «предупреждения» для оккупантов

На улицах Херсона появились красноречивые «предупреждения» для оккупантов2
- 14.05.2022, 15:03
- 11,566
Фотофакт.
Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне на улицах появились обращения к вражеским силам с напоминанием, что город вскоре будет отвоеван.
Соответствующее фото появилось в местных Телеграм-каналах, передает УНИАН.
Местные патриоты развешивают на столбах листовки с текстом, адресованным оккупантам.
"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, убегать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - сказано в нем.