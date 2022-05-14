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На улицах Херсона появились красноречивые «предупреждения» для оккупантов

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  • 14.05.2022, 15:03
  • 11,566
На улицах Херсона появились красноречивые «предупреждения» для оккупантов

Фотофакт.

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне на улицах появились обращения к вражеским силам с напоминанием, что город вскоре будет отвоеван.

Соответствующее фото появилось в местных Телеграм-каналах, передает УНИАН.

Местные патриоты развешивают на столбах листовки с текстом, адресованным оккупантам.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, убегать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - сказано в нем.

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