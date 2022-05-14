«Доход – с трех работ, а свободных денег нет» 14.05.2022, 17:02

О своих доходах и расходах честно рассказал бобруйчанин.

Бобруйчанин работает на госпредприятии, как ИП и еще подрабатывает – сколько получает и на что ему хватает? Об этом он рассказал «Вечернему Бобруйску».

У Артема Мурашова есть жена и маленький сын. Своя квартира, но живут пока в съемной. Еще у Артема свое ИП (продажа, установка и ремонт окон), а кроме того он охранник на мясокомбинате и иногда подрабатывает в помощь другу плиточником.

– График охранника: день работаешь, на завтра в ночь, потом день отоспаться и еще выходной, – рассказывает Артем. – Но обычно я не отсыпаюсь, а, даже не заходя домой, иду на другую работу. Или с нее сразу сюда «в ночь».

Охраннику в месяц платят 500 руб. Средства для жизни в основном приносит ИП, только вот работа практически сезонная.

– В теплый сезон, где-то с апреля по октябрь-ноябрь, можно получить 1000–1500 рублей. В последний год больше уже не выходит. А зимой, в основном, только мелкий ремонт.

Но иногда и зимой люди окна ставят – например, на даче в деревне, или коттедж строят, когда никто не живет и не мерзнет. Или балконами можно заниматься. И зимой дешевле. Так что зимой всего рублей 500 с ИП приходит. А лучшее время – осень.

Сейчас все может дорожать, тем более импортные материалы – но в такой работе, говорит Артем, наперед не закупишься, потому что все берется под конкретный заказ, вариаций очень много – не подгадаешь. И когда дорожает стекло, или профиль, или фурнитура – приходится поднимать цены. А зарплата от этого не растет.

Иногда Артем помогает своему другу-ипэшнику, в основном, кладет плитку – тот тогда делится своим заработком. Эта подработка нерегулярная, но рублей 200-300 может добавить.

Вроде, есть что тратить. Съемная квартира забирает 100 у.е. в месяц ( по курсу Нацбанка на 14.05 – 253 руб.) плюс коммуналка (в среднем 80 руб). Разъездов по работе много и в разные города – на бензин для машины уходит рублей 200. Часть топлива можно включить в стоимость заказа, но многое все равно на себе. Ремонт машины, как обычно – то несколько месяцев ничего, то за раз 200 руб. можно оставить. За постоянным подорожанием топлива Артем не следит:

– Я не запасливый, по вечерам понедельников на заправку не езжу. Это жена следит, чтобы сахар с мукой не кончались, а я заправляюсь, когда удобно. Да и с такими постоянными заправками и подорожаниями сэкономить не получится: что с того, что я сегодня больше заплачу и, может быть, одно подорожание пропущу – я ж все равно заплатил больше сразу, а потом оно снова подорожает.

Мобильный телефон забирает 20 руб. в месяц, домашний с интернетом и телевизором – 40.

За детский садик обычно выходит 50 руб. в месяц, дополнительные занятия для ребенка по 15 руб. – по два занятия в неделю, итого 120 руб. в месяц.

А еще сейчас приходится выплачивать кредит, который брался на закупку оборудования и материалов для работы ИП – 380 руб. в месяц.

И еще одна коммуналка, правда, всего рублей 30. За свою недавно купленную квартиру на Даманском.

– Там до сих пор ремонт, она не жилая, – объясняет Артем. – Дом такой, что все надо делать с нуля, хорошо, что не протекает не продувает – а внутри все нужно менять. И сантехнику, и проводку, даже пол вскрывал. Из старого там останутся только стены, да и то не все, – шутит Артем.

Поэтому все оставшиеся деньги уходят на ремонт, за полгода ушло более 7 тысяч долларов. Так что, работы много, а свободных денег нет, откладывать не получается.

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