Оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах 4 15.05.2022, 9:51

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С его помощью захватчики хотят скрыть следы своих военных преступлений в городе.

Российские оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах.

С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНИАН.

"Есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений", - рассказал он.

По словам советника мэра, кроме стремительного увеличения количества братских могил в Мангуше, есть также информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь" в центральном районе Мариуполя.

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