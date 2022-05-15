Триумф Украины на «Евровидении»: как реагируют мировые лидеры 3 15.05.2022, 12:31

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Первым украинцев поздравил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Группа Kalush Orchestra одержала феерическую победу на Евровидении в Турине. Мировые лидеры сразу же поздравили украинцев с победой.

Первым Kalush Orchestra и Украину поздравил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Поздравляем Украину с победой на Евровидении. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу", – отметил политик.

Также он поздравил британского певца Сэма Райдера, занявшего второе место, получив в общей сложности 466 баллов. Джонсон заметил, что Райдер блестяще представил свою страну.

Свои поздравления в твиттере написал и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Поздравляю Украину и Kalush Orchestra, вы победили. Да здравствует музыка! Да здравствует Европа! Слава Украине!", – написал Боррель.

Поздравила Украину и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Поздравляем Kalush Orchestra и Украину с победой на Евровидении. Сегодня вечером ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу по всему миру. ЕС с вами", – отметила президент Еврокомиссии.

Кроме того, твит с поздравлениями появился и на официальной странице Еврокомиссии. Там заметили, что песня Stefania покорила сердца всех европейцев.

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель написал поздравления на украинском и процитировал отрывок песни Kalush Orchestra.

"Ломаными дорогами приду я всегда к тебе. Желаю, чтобы в следующем году Евровидение проходило в Киеве в свободной и соборной Украине", – написал Мишель.

Такое же пожелание высказала глава Европейского парламента Роберта Мецола.

"Поздравляем Kalush Orchestra и Украину! В следующем году в Киеве – в свободной Украине. Я буду там. Слава Украине!", – отметила президент Европарламента.

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