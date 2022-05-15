Николая Автуховича будут судить в гродненской тюрьме № 1 15.05.2022, 15:25

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Судилище перенесли на 18 мая.

Дело политзаключенного Николая Автуховича будут рассматривать в здании тюрьму № 1 Гродно. Его обвиняют по десяти статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает правозащитный цент «Весна» со ссылкой на дочь предпринимателя.

Суд над Николаем Автуховичем должен был начаться 16 мая, но его перенесли на 18-е. Дело будет рассматривать судья Максим Филатов, который работал в Лиде, а в 2020 году перешел перешел работать в Гродненский областной суд. Ранее он судил Витольда Ашурка.

Пока процесс не закрыли, но желающим попасть на суд потребуется разрешение от начальника тюрьмы.

Ранее стало известно, что Николай Автухович с ноября прошлого года содержится в одиночной камере.

Это не первый случай, когда процесс проходит не в стенах суда. Фигурантов «дела Тихановского» в прошлом году судили в СИЗО № 3 Гомеля.