«Беларуськалий» может потерять рынок Африки 1 15.05.2022, 22:05

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Властям Нигерии пришлось в экстренном порядке закупить калийные удобрения в Канаде.

Ранее в эту африканскую страну поставляла калий и Республика Беларусь, пишет «Белорусы и рынок».

Потеря позиций

Содержание калийного контракта между Канадой и Нигерией не разглашается, но в мае 2022 года цены на поставки хлористого калия в Западную Африку выросли более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существующие запасы калийных удобрений на складах позволяют удовлетворить 40% потребности сельского хозяйства Нигерии. По информации Reuters, в мае должны прийти три грузовых судна с хлористым калием из Канады, ранее же каждый месяц его доставляли пять кораблей из России.

Российский «Уралкалий», крупный мировой производитель питательных веществ для сельскохозяйственных культур, с 2019 года являлся эксклюзивным поставщиком калия в Нигерию. Теперь его место может занять канадская компания Canpotex, владельцем которой является компания-производитель калийных удобрений Nutrien.

Ранее Канада изучала варианты организации экспорта и в другие страны Африки. Например, в Южно-Африканскую Республику и Марокко. В свою очередь, о заинтересованности поставок в африканские страны заявили Иордания и Израиль.

Еще до начала пандемии Россия рассматривала рынок Африки, как перспективное направление для экспорта удобрений. Осуществлялись поставки в Бенин, ЮАР, Кению, Зимбабве.

Санкции и логистические трудности могут привести к тому, что Россия и Беларусь потеряют калийный рынок Африки, а на их место придут другие поставщики – к примеру, та же Канада либо Израиль и Иордания.

Калийный экспорт Беларуси в Африку

На данный момент в Беларуси статистика по экспорту удобрений закрыта, поэтому сложно сказать, как обстоят дела с поставками белорусского калия в Африку.

Если взять в расчет тот факт, что экспорт из РБ в Бразилию прекратился, можно предположить, что и африканский вектор поставок тоже находится в подвешенном состоянии (так как завязан на морскую логистику). Вероятнее всего, с учетом потери выхода в Клайпедский порт, экспорт удобрений в Африку остановлен.

К тому же, как указывает в своем отчете компания Nutrien, объемы поставок калия из Беларуси и России в первом квартале 2022 года сократились на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Но даже если экспорт в Африку и продолжается, то явно не в прежних объемах. Сейчас Беларуси более выгодно сосредоточиться на поставках в те страны, которые ранее закупали большое количество отечественных удобрений (например, Индия и Китай).

Известно, что в Нигерию наша страна поставляла калий в небольших объемах (по сравнению с Россией). Крупная партия калия была отправлена в африканское государство в 2018 году, что принесло Беларуси валютную выручку в размере 27 427,2 тыс. долл.

В 2020 году РБ заработала на экспорте калийных удобрений в Нигерию только 1 460,6 тыс. долл.

Согласно открытым позициям Белстата, также Республика Беларусь поставляла калий в такие африканские страны, как:

Ангола,

Зимбабве,

Камерун,

Кения,

Кот-д’Ивуар,

Мали,

Марокко,

Сенегал,

ЮАР и др.

По итогам 2020 года наша страна экспортировала калийные удобрения в 27 государств Африки. В позапрошлом году наибольшее количество валюты принес экспорт калия в Кот-д’Ивуар (21 108,3 тыс. долл.) и Марокко (57 148,0 тыс. долл.).

Экспорт калийных удобрений в Марокко и Кот-д’Ивуар, тыс. долл. (источник данных – Белстат)

В целом, в 2020 году на поставках калийных удобрений в африканские страны Беларусь заработала 123 041,4 тыс. долл.

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