Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны Украины
- 16.05.2022, 7:53
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Украинские бойцы ТРО за время войны стали серьезной силой.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Указ № 337/2022 опубликован на сайте главы украинского государства.
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в указе.
Предыдущим указом № 336/2022 президент освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.
Украинские бойцы ТРО стали серьезной силой. С 3 мая они могут исполнять боевые задания не только в пределах территории соответствующего территориального общества, но и в районах боевых действий.