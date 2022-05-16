Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны Украины 16.05.2022, 7:53

3,976

Украинские бойцы ТРО за время войны стали серьезной силой.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Указ № 337/2022 опубликован на сайте главы украинского государства.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в указе.

Предыдущим указом № 336/2022 президент освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.

Украинские бойцы ТРО стали серьезной силой. С 3 мая они могут исполнять боевые задания не только в пределах территории соответствующего территориального общества, но и в районах боевых действий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».