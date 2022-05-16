закрыть
16 мая 2022, понедельник, 8:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны Украины

  • 16.05.2022, 7:53
  • 3,976
Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны Украины

Украинские бойцы ТРО за время войны стали серьезной силой.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Указ № 337/2022 опубликован на сайте главы украинского государства.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в указе.

Предыдущим указом № 336/2022 президент освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Юрия Галушкина.

Украинские бойцы ТРО стали серьезной силой. С 3 мая они могут исполнять боевые задания не только в пределах территории соответствующего территориального общества, но и в районах боевых действий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин