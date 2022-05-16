McDonald's объявил, что окончательно покидает Россию 11 16.05.2022, 14:37

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Ранее компания закрыла рестораны быстрого питания на территории страны-агрессора.

Американская сеть быстрого питания McDonald's заявила, что окончательно покидает российских рынок, сообщает Reuters.

Компания McDonald's объявила об окончательном выходе из России. Ранее компания закрыла рестораны быстрого питания на территории РФ. Сейчас она заявила, что ищет покупателя на российский бизнес.

Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания инициирует процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", - говорится в пресс-релизе McDonald's.

По словам исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински компания пошла на такой шаг, потому что должна была отреагировать на гуманитарный кризис в Украине, который вызвала российская агрессия.

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