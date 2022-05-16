Олимпийские игры 2026 и 2028 годов не покажут в Беларуси

Олимпийские игры 2026 и 2028 годов не покажут в Беларуси10
- 16.05.2022, 15:20
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Наша страна и РФ не смогут получить права на трансляцию Игр.
Международный олимпийский комитет не допустил Беларусь и Россию к участию в тендере на покупку телевизионных прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу МОК.
Поскольку Беларусь и РФ не смогут участвовать в тендере, они не получат права на трансляцию Игр.
В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать белорусских (и российских) спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это касается и чиновников. Кроме этого, МОК призвал федерации не проводить свои соревнования на территории России и Беларуси из-за войны в Украине.