Явно сдает и слабеет: эксперт рассказал о проблемах со здоровьем Путина 10 17.05.2022, 13:59

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Профессор из Техасского университета обратил внимание на видео с последней встречи глав ОДКБ.

Остаются серьезные предпосылки полагать о существующих проблемах со здоровьем у президента РФ Владимира Путина.

В частности, еще одним поводом стало появление хозяина Кремля на встрече с лидерами ОДКБ. При этом особое внимание в материале еxpress.co.uk уделяется личной беседе президента РФ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

После опубликованного в соцсетях видео с этой встречи снова заговорили об очевидном плохом состоянии здоровья Путина.

Отмечается, что во время встречи, которая проходила перед камерами операторов и журналистов, Путин словно не мог найти удобного места своим ногам, постоянно ими постукивая по полу. А если обратить внимание на руки Путина, то он постоянно тер пальцами ручку стула, что свидетельствовало явно о том, что он нервничает и не уверен в себе.

Профессор Эрик Бьюси, эксперт по языку тела из Техасского технологического университета, сказал The Sun: "Это поразительно ослабленный Путин по сравнению с человеком, которого мы наблюдали еще несколько лет назад".

Вполне возможно Путин просто сильно тревожится на фоне предстоящей ему операции, к которой уже все готово и, которая должна состояться в ближайшее время. Говорят, врачи уверяют президента РФ, что операция практически "пустяковая", и даже обещают поставить Путина на ноги в течении нескольких дней.

Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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