Почему Москве бесполезно ждать помощи от Пекина 5 Юрий Богданов, «Главред»

17.05.2022, 14:12

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Десять мифов о Поднебесной и из развенчание.

Люблю читать мифы о Китае, особенно те, что придумала и распространяет по миру Коммунистическая партия Китая. "Китай планирует на сто лет". "Китай всегда побеждает своих врагов в долгосрочном противостоянии". "Китай это всегда оплот стабильности". "Китай придет порядок наведет". "Сейчас Китай имеет могучую армию и мы (китайцы) как пойдем - как пойдем".

Что это порождает? Парадоксальную веру, в том числе и в украинцев, в том, что Китай вот-вот вмешается и вставьте необходимое: поможет Путину и он победит / аннексирует Сибирь / начнет глобальную войну.

Поэтому давайте немного о мифах.

Первый. "Экономика Китая - это монстр, который не имеет себе равных в мире". Китай реально за последние 40 лет сделал квантовый скачок с уровня Зимбабве с ядерным оружием до уровня Украины с ядерными бомбами. По средней температуре по палате. Мега технологические города и мега технологические корпорации, а есть такая голотьба и бедность, которую вам, небогатым европейцам, трудно представить. Города-призраки, привычка есть все, что может быть переварено и самый большой разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных в мире - это именно об этом.

Нам, жителям Европы, трудно даже представить масштабы Китая. И - соответственно - сложность и масштабы их проблем и вызовов внутри страны. Китайская экономика - это велосипед, она стабильна пока едет. Мы не знаем, что будет с китайской экономикой и китайским режимом, если страна хотя бы окажется в периоде "застоя", я уже не говорю о длительной рецессии. Потому что количественно китайская экономика-самая большая, но качественно, "в глубину" - все еще очень неустойчива.

Другой. "Стабильность китайской системы позволяет делать с его населением что угодно". Почему в Китае запрещен обычный Интернет? Зачем вводится регулирование через "социальный капитал"? Почему Компартия так упорно пытается подавить псевдодемократический Гонконг? Почему старается держать большинство населения (и особенно средний класс) "вне политики" в мире эскапизма?

Потому что китайские товарищи прекрасно знают, что "китайская стабильность" - это исторический шутку. Так, иногда китайским режимам удавалось некоторое время удерживать население в 100% покорности, но когда китаец бунтует, то он бунтует на все 146%. Не надо даже упоминать древние итерации Китая. Можно перебрать последние 100-120 лет. Китайский народный бунт даже более агрессивен, жесток и хаотичен, чем "русский". Поэтому китайские товарищи больше всего боятся именно внутренних беспорядков. И приближают их, выстраивая вместо довольно сбалансированной автократии авторства товарища Дэна чистую персональную диктатуру товарища Си.

Третий. "Китай планирует на 100 лет вперед". Или его упорота модификация "Китайское государство существует 1000-2000-5000 лет в одном культурно-историческом и политическом поле". Это отдельный плохую шутку. Ведь только за последние 100 лет Китай несколько раз радикально изменил свой курс. Императорский Китай Цинь. Республиканский Китай Сунь Ятсена.

Диктатура Чан Кайши. Гражданская война. Первый этап диктатуры Мао Цзэдуна. Культурная революция - перманентная революционная диктатура. Перезагрузка после смерти Мао. Перезагрузка после событий на площади Тяньаньмэнь. И каждый раз это очень разная история и очень разная политика.

Четвертый. "Китайская армия могущественна и готова к противостоянию с Западом". К парадам и акты демонстрации силы она может и готова, но достаточно изучить номенклатуру и историю создания массовой китайского оружия, чтобы понять что преимущественно это доработанная советская оружие. "У них могут существовать разработки, которым нет аналогов". Нет. Не могут.

Пятый. "Китайская наука и технологии - передовые". На самом деле - нет. Есть отрасли, где китайцы имеют большие успехи. Например, в сфере копирования (крадения) технологий в Америке, Европе, Японии или Южной Корее. Или даже в бывшем СССР. Но ничего революционного в фундаментальной или прикладной науке Китай до сих пор не дал. Все китайцы, получившие Нобелевскую премию за время ее существования, получили образование и предпочтительное время работали в США.

Шестой. "Китай осуществляет эффективную культурную экспансию и скоро захватит мир!". Китайские корпорации действительно покупают много мультимедийных компаний в Европе и Америке. А Китай пытается продвигать свои нарративы во всем мире, а также влиять на повестку дня в западном искусстве из-за важности китайского рынка. Например, до последних лет в голливудских фильмах корректировали содержание, чтобы не обидеть компартию. Но несколько последних лет тенденция сломана. Все больше голливудских мейджоров отказываются корректировать свое кино ради одобрения КПК и все равно остаются в плюсе. А китайское кино нигде, кроме Китая не нужно. Хотя Китай - это кинорынок №2 в мире.

Седьмой. "Китай - лидер бунта "новых лидеров" против "старой Европы и Америки". Проще говоря, Китай объединит Латинскую Америку, Азию, Африку и Россию в священный поход против господства Запада. Во-первых, после 20 лет экспансии Китая в Африке африканские диктатуры и демократии стали опять искать дружбы с США и Европой, потому что китайский стиль ведения дел - это чистый неоколониализм. И он перестал нравиться, когда африканские страны нашли себя в долговом и экономическом рабстве после нескольких лет дружбы. А что касается №2 в Азии - Индии, то там есть несколько проблем. Во-первых, Тибет, который каждая из стран считает своей законной сферой влияния. Во-вторых, нерешенные территориальные споры и пока замороженное противостояние. Помимо Индии, Китай имеет нерешенные споры с Вьетнамом, которому катастрофически проиграл войну 1979 года. Так что не все гладко и здесь.

Восьмой. "Война России против Украины это часть большой войны Китая против западного мира". Здесь мы видим ложную аналогию. Где Китай = СССР. И противостояние Китая и США это противостояние двух антагонистических систем. Проблема только в том, что никакого идеологического антагонизма уровня "холодной войны" между Китаем и США нет. Если говорить марксистскими формулами, то мы видим типичное противостояние двух капиталистических сверхдержав за рынки сбыта и ресурсы то Есть очередное переиздание империализма. Правда, США это демократия, а Китай - диктатура.

Девятый. "Война России против Украины это отвлекающий маневр, чтобы Китай смог напасть на Тайвань". В чем китайские товарищи не замечены, так это в неоправданном идиотизме, хотя последние события в самом Китае намекают, что рано или поздно они перейдут на это дерьмо. Захват Тайваня требует десантной операции, сопоставимой с высадкой в Нормандии. Поэтому политическое и военное давление - да. Военное решение-исключительно, если сложатся обстоятельства. Китай постоянно проверяет Тайвань на прочность. Как и его союзников. Так пока никто не дал слабину.

Десятый. "Помощь Китая будет решающим фактором в противостоянии России против Украины и союзников, потому что Китай нивелирует влияние санкций". Нет, не нивелирует. Потому что большинство китайских банков и корпораций уже отказались от идеи помогать обходить санкции. Продажи китайских корпораций на Западе в разы, часто - в десятки раз больше в Европе и Америке, чем в России. Никто ради российских интересов рисковать своими деньгами в Китае не будет. Скорее Китай (как и Индия) будут скупать по дешевке российские ресурсы и, возможно, активы. Потому что это тупо выгодный, хоть и циничный бизнес. На чем заработают неплохо.

В качестве заключения.

Китай - это очень сильное (действительно), влиятельное государство, с которым надо считаться и выстраивать отношения, исходя из интересов Украины. Но при всех своих реальных достижениях это - очень уязвимая диктатура с экономикой, стабильность которой не проверена длительным кризисом.

Диктатура, которая вместо постепенной демократизации (которая логически исходила из успешной экономической политики 80х гг. 20 в. - 00х гг. 21 в.) избрала путь свертывания свобод и развития более централизованной и авторитарной модели управления. И это в конце концов доведет страну до внутреннего кризиса. Либо при смене диктатора (Си тоже уже не молодой человек), либо в процессе противостояния последнему.

Поэтому бояться, что Китай прямо сейчас станет рядом с Россией или решит любой ценой войну с Западом - очень пустая трата нервов, потому что это маловероятный сценарий. Нам надо свое делать. И никакой Китай России не поможет.

Юрий Богданов, «Главред»

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