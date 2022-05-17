Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО 2 17.05.2022, 16:18

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После одобрения президентом заявка будет подписана министром иностранных дел.

Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО. За проголосовали 188 депутатов, против – восемь, сообщает yle.fi.

Решение о подаче заявки на членство в НАТО должно одобрить правительство и вынести на рассмотрение президента Финляндии. После одобрения президентом заявка будет подписана министром иностранных дел.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление страны в альянс.

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