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Курьер телефонных мошенников сам пришел в милицию

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  • 17.05.2022, 17:49
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Курьер телефонных мошенников сам пришел в милицию

Чем это для него обернулось?

В Могилеве курьер телефонных мошенников пришел в милицию и вернул пенсионерке 3,4 тысячи долларов.

Как пишет БелТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома, 60-летней пенсионерке на домашний телефон позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, который рассказал, что дочь женщины якобы совершила ДТП в Москве. Он пообещал не возбуждать уголовное дело, если женщина заплатит. Могилевчанка согласилась и передала прибывшему курьеру 3,4 тысячи долларов.

Мужчина, следуя указаниям заказчика, обменял валюту на рубли и уже должен был перевести их на банковский счет, но догадался, что имеет дело с аферистами, и обратился в милицию.

В УВД Могилевского облисполкома отметили, что курьер, проявив бдительность, не только сохранил деньги пенсионерки, но и избежал уголовной ответственности.

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