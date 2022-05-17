Курьер телефонных мошенников сам пришел в милицию

Курьер телефонных мошенников сам пришел в милицию1
- 17.05.2022, 17:49
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Чем это для него обернулось?
В Могилеве курьер телефонных мошенников пришел в милицию и вернул пенсионерке 3,4 тысячи долларов.
Как пишет БелТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома, 60-летней пенсионерке на домашний телефон позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, который рассказал, что дочь женщины якобы совершила ДТП в Москве. Он пообещал не возбуждать уголовное дело, если женщина заплатит. Могилевчанка согласилась и передала прибывшему курьеру 3,4 тысячи долларов.
Мужчина, следуя указаниям заказчика, обменял валюту на рубли и уже должен был перевести их на банковский счет, но догадался, что имеет дело с аферистами, и обратился в милицию.
В УВД Могилевского облисполкома отметили, что курьер, проявив бдительность, не только сохранил деньги пенсионерки, но и избежал уголовной ответственности.