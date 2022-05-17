Focus: В Кремле начнется бойня за власть, когда Путин умрет 6 17.05.2022, 17:57

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Кто в России возьмет в свои руки власть?

Рак крови? Болезнь Паркинсона? Затяжной COVID-19? С начала российской войны против Украины распространяются разные сплетни о состоянии здоровья Владимира Путина. Вдобавок ко всем возможным болезням есть и те, кто допускает свержение его режима через переворот в Кремле.

Но все эти обсуждения неизбежно ведут к одному вопросу: что на самом деле произойдет, если Путин завтра умрет? Кто в России возьмет в свои руки власть? И как это отразится на войне в Украине, отношениях с Западом и вообще на политической ситуации в мире?

Журнал Focus пишет, что на бумаге ситуация достаточно четкая. Если Путин умрет, уйдет в отставку или его отстранят от власти, согласно российской конституции, премьер-министр должен временно возглавить страну. Выборы нового президента должны быть проведены через три месяца. На Западе мало кто знает даже имя российского премьер-министра. Его зовут Михаил Мишустин. Ему 56 лет, он женат, имеет троих сыновей и вместе с Путиным основал любительскую «Ночную хоккейную лигу». До назначения премьер-министром в январе 2020 года Мишустин возглавлял российскую налоговую службу в течение 10 лет. Однако у Мишустина нет никаких шансов удержать власть в своих руках после смерти Путина.

«Он способный технократ, но без политической власти дома», – говорит политолог и профессор по международным отношениям Университета Иннсбрука Герхард Манготт.

Профессор по международным отношениям Школы Герти в Берлине Марина Хенке тоже не верит, что Мишустин может заменить российского автократа в Кремле. Сценарий, при котором формальный преемник Путина действительно займет его место, очень маловероятен.

«Нет четко определенного преемника, нет крон-принца. Вся система завязана исключительно на самом Путине», – объяснила Хенке.

Эксперты считают, что в случае, если кто-то из окружения Путина захочет взять власть в свои руки, в Кремле начнется большое сражение.

«Не зависимо от того, кто придет к власти после Путина, скорее всего, у него не будет достаточной поддержки в различных службах безопасности, среди военных, а также среди олигархов», - сказала Хенке.

Каждый потенциальный претендент будет неоднозначным. И ему придется сразиться за кресло в Кремле. Если кто-нибудь из окружения Путина объявит себя новым президентом, обязательно найдется и тот, кто скажет: «Не может быть, чтобы из всех именно ты получил власть». А потом начнется в определенном смысле «дворцовая бойня». Focus перечисляет имена тех, кто, по мнению издания, может попытаться заменить Путина.

Одним из таких потенциальных претендентов может стать мэр Москвы Сергей Сабянин. Когда Путин в 2008 году временно опустился на должность премьер-министра, Собянин был вице-премьером. Однако, по мнению Манготта, мэр Москвы не имеет большой поддержки за пределами российской столицы. В конце концов, в других регионах избиратели презирают «разбалованных богатством» москвичей. Министр обороны Сергей Шойгу тоже может попытаться стать президентом России после Путина. Оккупация Крыма и вторжение в Сирию принесли ему популярность.

Впрочем, провал российской попытки быстро завоевать Украину подорвал позиции Шойгу. И это не позволит ему занять президентское кресло. Имя бывшего начальника ГРУ Алексея Дюмина тоже время от времени звучит в обсуждениях потенциальных преемников Путина. В конце концов он был одним из руководителей операции по оккупации Крыма в 2014 году. Путин даже присудил ему звание «героя России». Однако в 2016 году Дюмин перешел в региональную политику. Так что эксперты сомневаются, что он попытается замахнуться на Кремль.

Политолог Герхард Манготт считает, что любой возможный преемник Путина навряд ли сумеет разобраться с наследием жестокого предшественника и нормализовать отношения с Западом.

«Отставка Путина устранит агрессивного, авторитарного и параноидального президента. Но мы не можем рассчитывать, что к власти придет кто-то более приемлемый», – объяснил эксперт.

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