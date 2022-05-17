Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 18 мая 17.05.2022, 18:07

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Прогноз.

Ночные заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Беларуси 18 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 18 мая, ночью и утром будет облачно с прояснениями, по восточной половине пройдут кратковременные дожди. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с, днем местами порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов, в отдельных районах по западу на почве будут заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов тепла.

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