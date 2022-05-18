Белорус купил дом у моря в Италии всего за 13 тысяч евро: что из этого вышло 18.05.2022, 11:55

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Владелец прочувствовал все подводные камни на себе и поделился опытом.

Недавно СМИ рассказывали подробно о проекте «Дом за евро», благодаря которому можно купить старинный дом в Италии по цене чашки кофе.

Белорус Владимир также заполучил старинное жилье на побережье Средиземного моря. Правда, не за один евро, а за 13,5 тысячи. Тем не менее такая сумма тоже звучит заманчиво! Владелец прочувствовал все подводные камни на себе и поделился опытом.

Владимир — белорус, работает инженером-строителем и последние несколько лет живет в Германии, пишет onliner.by.

Сицилия затянула, когда ездил три недели по Италии с друзьями:

— Мы тогда очень вдохновились: солнце, море. Чего скрывать: несколько лет назад дома в старинных итальянских городках были дешевыми, поэтому после поездки я стал поглядывать на предложения. Привлек внимание вариант в двух километрах от моря, на высоком холме в старом городе.

Здание такое: узкое, высотой в три этажа, к стенам примыкают дома соседей.

— Бывший хозяин еще до продажи переделал часть крыши в террасу. Рассказывал, что для сына, но тот переехал в Канаду.

Фасад дома до изменений. На первом этаже был гараж

Изначальную цену в 15 тысяч евро удалось сбить до 13,5 тысячи.

Что поразило белоруса до глубины души, так это роскошный вид.

— Море с одной стороны, город — с другой, плюс вид на старый город. Когда я первый раз поднялся на террасу, сказал другу: «Думаю, я буду тут все время проводить на крыше. Что там внутри дома, меня уже не интересует».

А внутри дома было интересно.

«Состояние коммуникаций: нет света и воды, старая канализация»

По документам дом, который выбрал Владимир, — 1947 года. Но это дата не постройки, а первой фиксации в документах.

— Все соседи говорят, что дому 200 лет. Это часть исторической застройки. Недалеко от нас стоит церковь, которую построили в XV веке, и у меня подозрение, что дом вообще может оказаться ее ровесником, — смеется.

Стены оказались крепкими, без трещин. Это сильно отличало от домов, которые предлагались в стране всего за евро.

— Плюс когда покупаешь дороже, нет обязательств привести здание в порядок за два года или около того. Да и не видел я, чтобы дома за евро продавали в такой близости к морю.

Что же досталось Владимиру за 13,5 тысячи евро помимо крепких стен?

— Хозяин залил свежие бетонные полы, по деревянным балкам — бетонные лестницы. Все это стояло пару лет, и к моменту покупки не было видно следов разрушения или нестабильности. Стены были криво-косо оштукатурены.

Теперь о том, чего в доме не было.

— А не было ничего, — улыбается Владимир. — Не было электрики. Причем я вообще не нашел никаких следов: не было остатков проводов, розеток.

Так что думаю, в доме никто не жил еще со времен появления электричества.

Водопровода тоже не было. С канализацией дело обстояло лучше, но об этом расскажем ниже.

В 13,5 тысячи не уложился. Так сколько стоила сама покупка?

— В Италии есть закон, что дом без сертификата, подтверждающего его энергоэффективность, продать нельзя. К тебе приходит специалист, делает замеры, присваивает зданию класс — все это стоит 1,5 тысячи евро.

Эти расходы легли на плечи покупателя.

Фасад в процессе переделки и после. Ворота гаража превратились в окно с возможностью выхода на улицу

Услуги нотариуса стоили 2,5 тысячи евро.

— Плюс к этому всему оплата услуг переводчика. Нотариусу нужно нести документы, написанные на языках, понятных покупателю. То есть если я белорус, владеющий немецким, документы должны быть не только на итальянском, но и, например, на русском или немецком. В Сицилии найти русскоязычного переводчика оказалось очень сложно, поэтому мы переводили все на немецкий. Это стоило еще 500 евро. К тому же сертифицированный переводчик должен присутствовать в момент оформления сделки у нотариуса. Русского мы нашли далековато, в Палермо, он зарядил 1000 евро за присутствие. Немецкий согласился на 500 евро за час работы.

Сколько стоит подключение сетей и почему пришлось повозиться

— Канализация была выведена в одну точку в доме. Причем в Сицилии трубы проводят снаружи дома, прямо по фасаду: минусовых температур не бывает, так что содержимое не промерзает.

Закончить дела с канализацией белорус попросил прежнего хозяина дома после продажи. Помог он, не бесплатно, и с некоторыми другими работами.

— Договорились, что он сделает санузел на третьем этаже, протянет туда воду и канализацию. Возведет стены и завершит еще несколько недоделок. Во сколько обошлось? Условились на 1,5 тысячи евро. Приезжаем, а он: «С вас 3 тысячи». Оказывается, имелся в виду не объем работ, а часы. Бывший владелец сказал, что потратил на работы в два раза больше времени, чем планировал.

Ругаться не стали — он живет неподалеку, а портить отношения с будущим соседом не хочется.

За проведение электричества и подключение к общей сети Владимир заплатил еще 600 евро. Подписался на минимально возможный пакет — 3 киловатта на весь дом. Абонентская плата в этом случае — 13 евро в месяц независимо от того, пользуешься электричеством или нет. Можно было выбрать пакет побольше, например на 9 киловатт.

— Пока мы в доме не живем, больше тратить на свет не хочется. К тому же если ты включил все приборы и вдруг превысил мощность — не страшно, главное, чтобы это не происходило постоянно.

Водопровода еще нет, хотя от дома до общей сети нужно проложить трубу длиной всего 1,5 метра. Само подключение к системе стоит 200 евро. Но вопрос в другом: трубу нужно проложить под старинной брусчаткой. Поднимать эти камни имеет право только организация с лицензией на работу с историческими ценностями.

Муниципальный оператор как раз сменился, новая компания в процессе получения такой лицензии. Нужно подождать, ведь с этим исполнителем услуга обойдется в 1400 евро. Альтернатива — проложить быстрее с другой компанией, у которой тоже есть разрешение, но больше чем за 2 тысячи.

— Все дело в том, что компания, которая оставляет в городской администрации заявку на поднятие брусчатки, должна внести залог — 10 тысяч евро.

Залог фирме вернут только после того, как каждый камень вернется ровно на свое место.

«Строителей остро не хватает, все заняты в программе реновации»

Владимир называет свои первоначальные планы очень оптимистичными. Семья прикидывала: ну пусть помимо основной стоимости придется заплатить еще тысяч 15 евро.

— Планировали, что приводить в порядок дом будем своими силами с привлечением наших белорусских друзей. И в итоге за 30 тысяч получим отличный домик у моря. Но он покупался зимой 2019 года, очень скоро пришел коронавирус, закрылись границы. Пришлось нанимать строителей на месте, причем сделали мы это сравнительно недавно.

Найти свободную бригаду за адекватные деньги сейчас большая проблема. Многие заняты в крупной госпрограмме по реновации старого жилья. Владимир кратко объясняет ее суть.

— Если ты резидент Италии, имеешь право подать заявку на реновацию своего старого жилья. И государство оплачивает ремонт, иногда почти целиком. Работы по фасаду, замене окон, крыши, установка на крышу солнечных панелей для подогрева воды — все это делается бесплатно. Так рассчитывают привести в божеский вид большинство старых домов. Программа очень популярна. Правда, больше повезло тем, кто подключился сразу, потом образовалась длинная очередь. Я не резидент Италии, так что шанса попасть в проект не было. А строителям выгодно работать на программу реновации. Объектов валом, государство платит подрядчикам по высоким расценкам, нет проволочек с оплатой.

Большая проблема найти свободных строителей, которые поработают на тебя за адекватные деньги в адекватные сроки.

Чтобы сэкономить, пришлось нанимать рабочих без оформления договора. Люди выполняют заказ Владимира в свободное от основных проектов время. Со всеми вытекающими.

— Обещают сделать через два месяца, оставляешь залог за материалы. Приезжаешь — ничего не сделано. Улыбчивый Сальвадоре говорит: «Сиеста! Не смог, через месяц все будет готово». Через месяц снова прилетаешь — та же история, но что-то все-таки делали несколько дней. Это, конечно, раздражает, но для нас не критично, так как мы не планировали срочно делать ремонт и въезжать.

На этот момент в доме успели оштукатурить фасад, переделать балконы, поменять двери и окна. Гараж на первом этаже превратили в жилую комнату, техпомещение и санузел. Полностью развели по дому водопровод. Уложили плитку на террасе и немного приподняли крышу. Все эти работы обошлись примерно в 25 тысяч евро.

Теперь начнется внутренняя отделка. Оштукатурить стены, зашить потолки гипсокартоном, положить на полы плитку. По прикидкам Владимира, все это будет стоить еще 20—25 тысяч евро. Причем дизайн-проекты для интерьера семья разрабатывать не будет. Тут у белорусов немецкий минималистичный подход: планируют белые стены, белые потолки, в финале добавят декор.

Собеседник добавляет, что некоторые проблемы при строительстве снимаются хорошими отношениями с соседями. Была история: нужно было поднять выход на крышу на несколько десятков сантиметров.

— Раньше лаз был совсем неудобный, меньше метра. Захотели довести до высоты, допустим, в метр шестьдесят. А это изменение архитектурного облика здания, по закону нужен проект. Он стоит 3 тысячи евро, плюс еще город должен дать добро. Я попросил строителей: «Ну здесь же не глобальные изменения, поднимите так». Пришла соседка, устроила скандал. Потом оказалось, что у нее были плохие отношения с предыдущим хозяином.

Однако дело закончилось успешно для Владимира. Через несколько дней он как раз сам приехал в Италию и пошел договариваться.

— А я же итальянского не знаю. Друзья общались с соседкой, у них такая эмоциональная шла беседа. И тут они рассказывают, что я новый владелец и живу с семьей в Германии. Она поворачивается: «Шпрехен зи дойч?» Оказывается, у нее муж был немец, в Германии два года жила. В итоге мы попросили: давайте найдем какое-то общее решение, хоть на камушек поднимем, чтобы так сильно не нужно было нагибаться, выходя на крышу. Через полчаса соседка пришла сама: «Знаете, вы такой милый человек — поднимайте, на сколько хотите». Так мы смогли сделать выход повыше, но в меру — сильно не наглели.

«Купили дом в нужное время в нужном месте»

— Дом оказался не таким дешевым, как хотелось бы. Это отразилось на планах. Если сначала мы хотели просто приезжать туда на отдых иногда, то теперь часть времени будем сдавать туристам. Так надеемся немного вернуть расходы. Для примера: недавно мы с семьей — я, супруга и двое детей — отдыхали неделю в Италии, снимали часть дома в километре от моря. За неделю проживания заплатили 400 евро. Причем это по знакомству, через Booking обошлось бы в 500.

Программа реновации подняла цены на старые домики, которые постепенно действительно приводят в порядок.

— Сейчас цены на дома возле моря стартуют от 40 тысяч. И это тоже недвижимость, в которую еще нужно вложиться. Так что я считаю, что мы купили дом в нужное время в нужном месте.

Глобальный вывод: если ты хочешь дом на берегу моря, не думай, что сможешь купить его дешево. Хорошие вещи стоят денег.

При этом белорус признает: траты бьют по карману семьи. Похоже, даже придется сделать паузу на годик в стройке, чтобы расходы стали менее навязчивыми.

— А в старости, может, вообще постоянно буду там жить, кто знает, — мечтает Владимир. — Ведь у каждого человека должна быть своя дача. Просто так получилось, что моя дача в Италии. Куплю себе лодку, удочку — в пяти километрах есть порт. Годовая парковка — 800 евро, что по меркам морского транспорта абсолютно недорого. Буду ходить под парусом, ловить рыбу и наслаждаться солнцем и хорошей погодой.

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