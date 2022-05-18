В Чернобыльской зоне бушует крупнейший с начала года пожар 18.05.2022, 17:23

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Огонь охватывает более полутора тысячи гектар.

В Чернобыльской зоне отчуждения горит лес в Опачичском лесничестве.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

"На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачичском лесничестве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями российской оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин.

При этом, радиационное состояние - в пределах контрольных уровней.

В госагентстве сообщили, что возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от имеющихся пожаров возле Иванкова и с. Страхолесье за пределами зоны отчуждения.

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