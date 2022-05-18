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Лукашенковская армия отрабатывает форсирование рек и работу ПВО

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  • 18.05.2022, 19:38
  • 7,638
Лукашенковская армия отрабатывает форсирование рек и работу ПВО

Белорусская армия уже на втором этапе боевой готовности.

Лукашенковская армия отрабатывают форсирование рек и работу ПВО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. В вооруженных силах Беларуси до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности. Отрабатываются вопросы форсирования водных преград и проверки очередных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

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