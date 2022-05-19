Проигрышная ставка Лукашенко 5 Telegram-канал «Ник и Майк»

19.05.2022, 10:27

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фото: ТАСС

Важно, чтобы процессами в Беларуси управляли белорусы.

Вернемся к анализу дел на фронте. За последние дни произошло несколько важных событий. Например, контрнаступление под Харьковом и выход ВСУ на границу с Россией. Развязка ситуации в Мариуполе, которую мы пока не будем комментировать в надежде, что все договоренности между сторонами будут выполнены.

Но еще более показательным стали три других события. Полковник Ходаренок громко выступил на главном пропагандонском канале, где расписался в бессилии российской армии.

Напомним, что Ходаренок за несколько дней до войны развал безумием наступление на Украину и прогнозировал как раз то самое поражение, которое терпит сейчас Россия.

После этого его, а также генерала Ивашова, который присоединился к мнению Ходаренка относительно отсутствия перспектив у российской армии, заставили выступить с опровержением.

Прошло 2,5 месяца войны – и посмотрите, как развернулась ситуация. Генерал Ходаренок в эфире на главном канале с высокоподнятой головой еще раз (только в более жёстких формулировках) констатировал верность своего февральского прогноза и, по сути, признал капитуляцию. Что показательно, вел он себя в разговоре со Скабеевой очень развязано и нарочито действовал с позиции силы.

Ивашов также оценивает положение на фронте как критическое. И даже называет виновных.

Совершенно понятно, что Ходаренок и Ивашов выражают не только свое мнение, но и мнение действующих генералов Генштаба. Таким образом, военное руководство страны признало факт поражения. И это еще без вооружений, которые начнут поступать в Украину в рамках лендлиза, подписанного 9 мая.

Другой аспект, который доказывает перемену ситуации, – это новые нарративы западных контрагентов Путина. Жози, которая по делам находится в Европе, сообщает, что Кремль активизировал всех своих агентов, даже самых спящих и секретных. Они, а также агенты открытые вроде Макрона, в один голос заявляют о том, что нельзя допустить унижения России.

Российские элиты понимают, что военный разгром может запустить неуправляемый транзит власти. Поэтому для них крайне важно сохранить управляемость процессами. Отчасти в этом может быть заинтересован и Запад, чтобы сохранить ясность в вопросе контроля того же ядерного оружия.

Однако совпадает ли такой плав с интересами Украины и других соседей России? Вопрос очевидный: нет. Именно поэтому в украинском политикумуме все чаще звучат разговоры о полном освобождении Украины, включая Донбасс и Крым. Думается, в ближайшем времени об этом объявит Зеленский. И, несомненно будет поддержан главными союзниками в лице Великобритании и США.

Третий аспект, который ложится в парадигму осознания Россией своего поражения – это саммит ОДКБ, про который мы писали ранее. Путин расписался в бессилии, признав, что не может ничего противопоставить вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

А открытый наезд Пашиняна за бездействие ОДКБ во время карабахского конфликта занес меч над будущим этой организации. Призывы синепалого выступать на международной арене единым фронтом остались неуслышанными. Казахстан продолжает поставлять гуманитарную помощь Украине. Вопрос о введении сил ОДКБ в Украину не было даже в повестке дня, о чем заявил глава организации.

Нас ждут напряженные и очень динамичные месяцы. В том числе в плане заявлений от хунты. Синепал тоже понимает, что ставку сделал не на тот цвет.

Единственное, от чего предостережем, - речь не про просмотр увлекательного сериала. Важно, чтобы процессами в Беларуси управляли белорусы. Для этого важна активность каждого. Мы всячески приветствуем всех, кто остался в Беларуси и продолжает сопротивление: делится информацией, участвует в акциях неповиновения или распространяет правильный контент среди друзей и знакомых. Никакое действие не маленькое.

Слава Украине!

Жыве Беларусь!

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