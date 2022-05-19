Некоторые позы человеческого тела оказались способны придать уверенности в себе 19.05.2022, 10:33

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Ученые рассказали, какие.

Исследование ученых из Германии и США показало, что принятие определенных поз помогает справиться с чувством неуверенности, пишет сайт Naked science.

Надо сказать, что работы, посвященные этому вопросу, уже проводились. Однако их нельзя назвать убедительными, поскольку они осуществлялись на малой выборке, а иногда и вовсе давали противоположные результаты. Команда из университетов Мартина Лютера Галле-Виттенберга, Бамберга (Германия) и штата Огайо (США) решила подойти к вопросу комплексно и провела метаанализ, в котором объединила данные около 130 экспериментов из 88 различных исследований. В результате выборка составила в общей сложности 9779 человек. Свои выводы ученые представили в Psychological Bulletin.

Целью исследования было понять, влияют ли определенные позы тела на самоощущение, поведение и уровень гормонов человека. Первая часть гипотезы нашла подтверждение, вторая — нет. Команда выявила взаимосвязь между вертикальной позой, когда спина выпрямлена, а грудь расправлена, на более позитивное ощущение себя. Ученые пришли к выводу, что эта доминирующая поза может заставить человека чувствовать себя увереннее.

То же самое касается поведения: условно говоря, прямая осанка и поднятая голова коррелируют с такими качествами личности, как настойчивость и социальная адаптированность. Правда, по сравнению с самоощущением эти эффекты оказались менее устойчивыми. А вот утверждение о том, что те или иные позы могут стимулировать выработку гормонов (таких как тестостерон и кортизол), подтверждения не нашло.

Правда, ученым удалось выявить и некоторые недочеты анализируемых исследований. К примеру, они выяснили, что большинство подобных работ проводились без контрольной группы. Участников просили принять доминирующую, открытую и покорную позы. А вот люди, которые не принимали таких положений тела, в исследования включали далеко не всегда.

Поэтому сложно сказать, какая из поз — доминирующая или открытая — могла вызвать вышеперечисленные эффекты. Тем не менее корреляция явно присутствует: более уверенные позы вызывают более позитивное самоощущение. Значимых различий между мужчинами и женщинами, а также возрастом исследователи при этом не выявили.

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