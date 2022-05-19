Какая у работников «Беларуськалия» ситуация с зарплатами и занятостью 11 19.05.2022, 18:12

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Переводят на 2/3 тарифной ставки.

«Беларуськалий» сейчас переживает явно не самые лучшие времена. Попавшее под американские и европейские санкции предприятие вынуждено продавать продукцию заметно дешевле, чем Россия и Канада. При этом многие привычные рынки сбыта либо остаются закрытыми, либо поставки на них находятся под большим вопросом. Тем временем предприятию грозят новые санкции. На этом фоне «Беларуськалию» пришлось сократить добычу и заняться ремонтом на рудниках, который предыдущие годы переносили из-за загруженности на производстве, пишет zerkalo.io.

Что говорят работники «Беларуськалия»

Несколько работников «Беларуськалия» рассказали, что в апреле некоторых из них переводили на 2/3 от тарифной ставки. В мае — тоже продолжают переводить на такую занятость.

— Кого-то отправляли в добровольном порядке на 2/3 тарифной ставки, а кого-то — добровольно-принудительном. Также людей по максимуму отправляли на выходные за переработанные часы. Соответственно, зарплаты у этих работников за апрель были ниже, чем за февраль. За май так же ожидаются более низкие у тех, кого переводят на неполную занятость, — рассказал Сергей (все имена работников изменены по их просьбе. — Прим. ред.).

Работники говорят, что среди тех, кого отправляют на неполную занятость, было много шахтеров. Это связано с тем, что в апреле «Беларуськалий» запустил ремонт сразу на всех пяти рудоуправлениях. Это нетипичная ситуация для предприятия. Как минимум последние несколько лет о таком массовом ремонте не сообщалось, рудоуправления были загружены работой.

— Большинство рабочих, занятых на подземных работах, на время остановочных ремонтов отправлены в вынужденный простой с сохранением 2/3 от своего оклада. При этом не платили премию. Снижение зарплат особенно затронуло тех, кто работает по сдельной оплате, — сообщил один из шахтеров. Он не стал уточнять, как изменилась конкретно его зарплата.

Ранее шахтер одного из рудоуправлений рассказывал, что у тех, кто занят на добыче калия, тарифный оклад в пределах 2000 рублей. «Для сравнения, в хороший месяц с работой в выходные можно было получить и 6−8 тысяч», — отмечал работник. Две трети от «голого» оклада в таком случае составляет около 1330 рублей. При этом возможны другие доплаты.

— Саму зарплату не урезают. Урезают премии, доплаты. Экономят на всем, чем только можно. Кого-то выводят с ночных смен, чтобы ночные не оплачивать. Находят лишние наработанные часы и отправляют на выходные. И крайняя мера — это 2/3 тарифной ставки, — рассказывает один работников «Беларуськалия». — Для инженерно-технических работников тоже «подарки» в лучших традициях — много проверок и лишение премий за мелочи вроде отсутствия надписи на оборудовании.

Несколько шахтеров рассказали, что не все рудники продолжают работать на полную мощность.

— Рудники периодически работают на минимальной мощности. Из нескольких линий может работать только одна. Но постоянно работают только отделы фасовки. Это связано с тем, что продукция грузится не в насыпные вагоны, а фасуется в мешки, которые в свою очередь грузятся в железнодорожные контейнеры. Но объемы фасовки в мешки и отгрузки крайне низкие по сравнению с загрузкой в насыпные вагоны. Руководство успокаивает рабочих, что этого объема отгрузки хватит на зарплаты. Но очень сомнительно.

Получить комментарий от руководства «Беларуськалий» не удалось. Ранее на предприятии нашему журналисту рекомендовали смотреть актуальную информацию в его официальном телеграм-канале.

С какими проблемами столкнулся «Беларуськалий»

В начале декабря прошлого года заработали санкции США против «Беларуськалия», которые ввели в августе. В отличие от европейских ограничений, под запрет попала вся продукция этого предприятия. Это привело к тому, что с 1 февраля 2022-го прекратился транзит белорусских калийных удобрений через Литву.

Помочь Минску с перевозкой продукции вызвалась Москва. Среди возможных вариантов назывались поставки через порт Мурманска. Однако до запуска маршрута пока дело не дошло. Вариант переориентировать транзит на Украину тоже провалился.

Еще один удар по «Беларуськалию» нанесла норвежская Yara — компания пообещала прекратить сотрудничество с первого апреля.

Под вопросом находятся поставки «Беларуськалия» в Бразилию, Индию, Китай, а также на африканский рынок.

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