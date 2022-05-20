Одна из крупнейших компаний Швейцарии отзывает свой бренд из России
- 20.05.2022, 11:39
Крупнейшая страховая фирма страны больше не будет вести бизнес в РФ.
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group уходит из РФ.
Компания отзовет свой бренд и больше не будет вести бизнес в России, об этом говорится в сообщении компании.
"Zurich Insurance Group согласилась продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения", — говорится в сообщении компании.
Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии.