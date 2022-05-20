Одна из крупнейших компаний Швейцарии отзывает свой бренд из России 20.05.2022, 11:39

фото: Zurich Insurance

Крупнейшая страховая фирма страны больше не будет вести бизнес в РФ.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group уходит из РФ.

Компания отзовет свой бренд и больше не будет вести бизнес в России, об этом говорится в сообщении компании.

"Zurich Insurance Group согласилась продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения", — говорится в сообщении компании.

Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии.

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