закрыть
20 мая 2022, пятница, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Одна из крупнейших компаний Швейцарии отзывает свой бренд из России

  • 20.05.2022, 11:39
Одна из крупнейших компаний Швейцарии отзывает свой бренд из России
фото: Zurich Insurance

Крупнейшая страховая фирма страны больше не будет вести бизнес в РФ.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group уходит из РФ.

Компания отзовет свой бренд и больше не будет вести бизнес в России, об этом говорится в сообщении компании.

"Zurich Insurance Group согласилась продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения", — говорится в сообщении компании.

Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив