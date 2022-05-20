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Украинская разведка нашла военных РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце

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  • 20.05.2022, 15:16
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Украинская разведка нашла военных РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце

Преступников накажут.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые фактически в упор расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы.

Об этом сообщают в ГБР.

"По информации следствия, в марте, во время оккупации Тростянца, захватчики оцепили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению. ГБР установило, что команду прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72, уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов. Ему, а также наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову, поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Следствие продолжается, подозрения экипажа другого танка будут объявлены в ближайшее время. Все преступники будут идентифицированы и понесут суровое наказание.

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