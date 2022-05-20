В Беларуси введут новый налог для иностранных интернет-магазинов 6 20.05.2022, 17:32

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Каких площадок это коснется и как отразится на ценах?

С 1 июля в Беларуси введут НДС для иностранных компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются электронной продажей товаров. Изменение предусмотрено обновленным Налоговым кодексом. Из-за этого новшества для белорусов могут подорожать товары на некоторых зарубежных интернет-площадках, в том числе на AliExpress. Zerkalo.io cпросили в министерстве по налогам и сборам про новшество по НДС, которое введут с 1 июля.

Что изменится с 1 июля

С 1 июля иностранные организации и ИП, которые занимаются онлайн-продажей товаров белорусам, должны уплачивать НДС. В Минфине ранее поясняли, что новшество вводят, чтобы выровнять условия налогообложения товаров, которые продают на территории Беларуси.

«В настоящее время белорусские магазины уплачивают НДС при реализации товаров, а иностранные продавцы при электронной дистанционной продаже товаров не являются плательщиками НДС», — уточняли в Минфине.

Стандартная ставка НДС в Беларуси составляет 20%. В Минфине ранее поясняли, что плательщикам такого налога нужно стать на учет в налоговой и уплачивать НДС в бюджет нашей страны. Как ожидается, это позволит пополнить госбюджет примерно на 40 млн рублей в год.

«AliExpress затронет». Что говорят в налоговой

Журналисты как физлицо позвонили на прямую телефонную линию министерства по налогам и сборам, которую проводил глава ведомства Сергей Наливайко, и спросили про изменения, которые намерены ввести с 1 июля по НДС для иностранных организаций и ИП, которые занимаются онлайн-продажей товаров белорусам.

Министр по налогам и сборам подтвердил, что этот НДС будут вводить с 1 июля, планы не изменились.

— AliExpress затронет, а также какие-то другие платформы, которые находятся за пределами Беларуси. Они будут должны стать у нас на учет, начислять и перечислять этот налог, — уточнил Сергей Наливайко. — Для вас, как для потребителя, с точки зрения поведения это (введение НДС. — Прим.) никак не коснется. Плательщиком НДС будет торговая платформа.

При этом, по мнению министра, не исключено, что торговые площадки перенесут введенный НДС на покупателей.

— Потребителя это может коснуться с точки зрения удорожания, если они (иностранные торговые интернет-площадки. — Прим. ) перенесут этот налог на покупателей, то тогда может вырасти стоимость, — пояснил Сергей Наливайко. — Если раньше вы покупали на AliExpress какую-то вещь, условно говоря, за 10 долларов, то сейчас она по идее может подорожать до 12 долларов — на ставку НДС. Перенесут ли они (торговые площадки. — Прим. ред.) в полном объеме на плательщика повышение НДС, это будет зависеть от их политики. Но может быть, что они (торговые площадки. — Прим. ред.) подвинутся за счет своей прибыли.

Сергей Наливайко также уточнил, что белорусам, которые покупают в иностранных интернет-магазинах товары, из-за введения НДС «не надо будет предоставлять в налоговую никаких документов, декларации».

В компании AliExpress журналистам как физлицам не ответили на вопросы, вырастет ли для пользователей из Беларуси стоимость товаров с 1 июля.

К слову, в Беларуси до 1 октября действуют лимиты в 1 тысячу евро и 31 кг на одну посылку. После этой даты его снизят до 200 евро и 31 кг.

Затронут ли изменения Wildberries и Lamoda

НДС, который введут с 1 июля, не заденет те иностранные компании, которые зарегистрировали в Беларуси юрлицо. Компании Lamoda и Wildberries — среди тех, у кого есть представительства в нашей стране. К примеру, у Lamoda в нашей стране зарегистрировано юрлицо «Мода с доставкой». В конце марта стало известно, что компания Wildberries снова зарегистрировала интернет-магазин в Беларуси.

Сергей Наливайко уточнил, как работают иностранные интернет-магазины, которые зарегистрировали юрлицо в Беларуси.

— У них другая схема уплаты налога, когда они ввозят в Беларусь товар, их представительства уплачивают тут НДС. Они продают в Беларуси товары как обычные наши субъекты хозяйствования, они у нас здесь на учете стоят, — пояснил министр.

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