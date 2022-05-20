The Washington Post: США передадут Украине системы ПВО Patriot 11 20.05.2022, 20:26

6,610

Они в новом пакете помощи.

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Washington Post.

Новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.

В пакет, по данным Washington Post, также включены более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более чем 1 млрд долларов на поддержку беженцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».