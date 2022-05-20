В Барановичах прошла необычная свадьба 1 20.05.2022, 21:12

1,818

«Свидетелями» на церемонии были овчарки.

В пятницу в Барановичах состоялась необычная регистрация брака. Отношения узаконила пара кинологов. В качестве свидетелей на церемонии выступили их любимцы, пишет intex-press.by.

Молодожены познакомились благодаря своему роду занятий, потому и решили отдать должное своим питомцам на свадьбе. Костюмы для собак сшили на заказ.

— Я кинолог, мой муж кинолог. Других идей по поводу свидетелей и быть не могло, ими стали наши собачки Тедди и Флора, — объяснила невеста Ирина.

Были ли у пары традиционные «человеческие» свидетели, не уточняется. Впрочем, по закону они не обязательны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».