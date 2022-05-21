В Беларуси запретили ряд популярных продуктов

В Беларуси запретили ряд популярных продуктов2
- 21.05.2022, 12:27
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Что исчезнет с прилавков.
Расширен реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и продаже в Беларуси.
Соответствующее решение принято Государственным комитетом по стандартизации.
Об этом сообщается на портале «КАЧЕСТВО. БЕЛ».
Что исчезнет с прилавков
По результатам исследований установлено, что требованиям ТР ТС не соответствует следующая продукция:
– соевые соусы марок Columb (чесночный) и Mivimex;
– майонез Calve классический (50 % жирности);
– кетчуп томатный высшей категории «Семилукская трапеза»;
– сайра тихоокеанская натуральная «Фаворит» и сардина атлантическая натуральная с добавлением масла того же производителя;
– печень трески натуральная «Трескофф»;
– порошки «Tide автомат яркие цвета», «BiMAX 100 пятен automat», «Ушастый нянь» (и гель для стирки детского белья), капсулы для стирки цветных и белых тканей Purox univeral и гель «Sorti пятна нет».