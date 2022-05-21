В Беларуси запретили ряд популярных продуктов 2 21.05.2022, 12:27

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Что исчезнет с прилавков.

Расширен реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и продаже в Беларуси.

Соответствующее решение принято Государственным комитетом по стандартизации.

Об этом сообщается на портале «КАЧЕСТВО. БЕЛ».

Что исчезнет с прилавков

По результатам исследований установлено, что требованиям ТР ТС не соответствует следующая продукция:

– соевые соусы марок Columb (чесночный) и Mivimex;

– майонез Calve классический (50 % жирности);

– кетчуп томатный высшей категории «Семилукская трапеза»;

– сайра тихоокеанская натуральная «Фаворит» и сардина атлантическая натуральная с добавлением масла того же производителя;

– печень трески натуральная «Трескофф»;

– порошки «Tide автомат яркие цвета», «BiMAX 100 пятен automat», «Ушастый нянь» (и гель для стирки детского белья), капсулы для стирки цветных и белых тканей Purox univeral и гель «Sorti пятна нет».

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