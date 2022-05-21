Американские дипломаты показали Байдена в виде украинского казака, пишущего письмо «султану» 21.05.2022, 23:06

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Так американцы проиллюстрировали согласование акта о дополнительной поддержке Украины.

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов, пишет «Украинская правда».

Посольство США по этому поводу опубликовало римейк известной картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Ильи Репина, в котором среди украинских казаков присутствует американский президент – именно он своей подписью визирует ответ "султану" Путину на российские ультиматумы и посягательства на украинские территории.

Дословно Посольство США написало: "Художественная визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины".

Письмо запорожцев турецкому султану было написано в 1676 году как ответ запорожских казаков на требование османского султана Мегмеда IV сдаться.

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