ВСУ снова разбили войска РФ на переправе через Северский Донец 18 22.05.2022, 8:02

16,450

Россияне потеряли как минимум одну батальонную тактическую группу.

Войска России пытались форсировать реку Северский Донец неподалеку от Серебрянки на Донбассе, чтобы перенаправить на другой берег личный состав и тяжелую бронетехнику. Однако ВСУ нанесли по врагу сокрушительный удар, в результате которого оккупанты потеряли значительные силы – как минимум, одну батальонную тактическую группу. Понтонное мостовое оборудование выведено из строя.

Как сообщает 30-я Отдельная механизированный бригада имени князя Константина Острожского в Facebook, российские войска осуществили попытку переброски личного состава и военной техники через реку Северский Донец недалеко от Серебрянки. Однако им это не удалось.

"Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу, через реку Северский Донец близ Серебрянки. Но форсирование россиянами реки Северский Донец – миссия невыполнима благодаря воинам 30 ОМБр и другим силовым структурам", - отмечается в сообщении.

Однако бойцы ВСУ и других силовых подразделений нанесли по врагу удар. Российские войска потеряли, по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу. Оборудование для пересечения реки выведено из строя. Разбито несколько единиц военной техники. Ликвидировано несколько десятков личного состава.

"В результате россияне потеряли значительные силы - по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава", - подчеркивается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».