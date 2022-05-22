Запорожские партизаны уничтожили вражескую артиллерию и «глушилку» связи

Запорожские партизаны уничтожили вражескую артиллерию и «глушилку» связи2
- 22.05.2022, 8:36
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У российских оккупантов земля «горит под ногами».
На Запорожье украинские защитники с помощью местного населения уничтожили несколько артиллерийских систем противника.
Также им удалось обезвредить радиолокационные станции оккупантов, которые глушили связь и проводили разведку, сообщили в Запорожской ОВА.
"Благодаря слаженным действиям с партизанами украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии. На эти поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе. Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении. Итого победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Также силы обороны Запорожского края вместе с представителями Движения Сопротивления вблизи Мелитополя уничтожили радиолокационные станции оккупантов, которые глушили связь и проводили разведку.