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Британская разведка: РФ перебросила единственную группу «Терминаторов» к Северодонецку

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  • 22.05.2022, 9:23
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Британская разведка: РФ перебросила единственную группу «Терминаторов» к Северодонецку

Этот район остается одним из тактических приоритетов захватчиков.

Единственная действующая в России группа машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор", скорее всего, переброшена на Северодонецкое направление.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

"Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группа войск (ЦГВ), которая является единственным соединением, выставившим эту машину", - сообщают военные.

Эта группа ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения.

Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.

Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России, считают разведчики. Однако при наличии максимум 10 "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на операцию по захвату города.

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