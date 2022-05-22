Британская разведка: РФ перебросила единственную группу «Терминаторов» к Северодонецку

Британская разведка: РФ перебросила единственную группу «Терминаторов» к Северодонецку7
- 22.05.2022, 9:23
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Этот район остается одним из тактических приоритетов захватчиков.
Единственная действующая в России группа машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор", скорее всего, переброшена на Северодонецкое направление.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
"Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группа войск (ЦГВ), которая является единственным соединением, выставившим эту машину", - сообщают военные.
Эта группа ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения.
Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.
Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России, считают разведчики. Однако при наличии максимум 10 "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на операцию по захвату города.