Кто «подставил» Путина в войне с Украиной? 6 22.05.2022, 10:21

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Некоторые из русских офицеров предупреждали Кремль, что блицкриг невозможен.

Российский диктатор Владимир Путин и его окружение виноваты в том, что русская армия потерпела крах в плане блицкрига во время войны с Украиной. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос читателя во время чата на "Главреде".

"Причина состоит в том, что российская власть поверила в сказки, которые сама же и сочиняла. Главным "сказочником" является сам Путин: что он хотел слышать, то ему и говорили. Вот он и слышал, что Украина – это недогосударство, что украинцев как народа не существует, что украинцы – это те же русские, но испорченные", ‒ сказал он.

Причем даже некоторые из русских офицеров, говорит Загородний, предупреждали о том, что блицкриг против Украины невозможен. Но диктатор Путин и его окружение ничего не захотели слушать.

"Впрочем, были попытки донести до Путина, что все не так, как он думает. Была статья полковника Ходоренка в "Независимой газете" – "Прогнозы кровожадных политологов". В этой статье он, с точки зрения военного профессионала, все разложил. Он объяснил, что никакого "Киева за два-три дня" не будет. Он указал на то, что у Кремля нет политических целей, и не ясно, что он собирается делать с этими территориями, а также предупредил, что такими действиями Россия только мобилизует против себя весь западный мир, и Украине начнут неограниченно поставлять оружие. То есть в России звучали здравые мысли, но они не были услышаны в Кремле, простому что главное лицо государство ничего подобного слышать не хочет", ‒ говорит он.

В конечном этоге, как объясняет Загородний, Путин и его опричники стали жертвами собственной пропаганды.

"Так что российская власть слишком поверила в свои сказки. Плюс – традиционная российская заносчивость, вера в свое мессианство, ее традиционное убеждение, что украинцы – это не люди, и россияне могут делать все, что хотят. Вот российская власть и стала жертвой собственной пропаганды, риторики и высокомерного отношения к миру. Вот она и попала в ловушку. Кроме того, нынешний фашизм русских ещё раз показывает, что фашизм не был уничтожен в Германии – он ушел в Россию", ‒ подытожил он.

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