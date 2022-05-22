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На Луганщине украинские десантники сбили из «Стингера» штурмовик оккупантов

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  • 22.05.2022, 10:41
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На Луганщине украинские десантники сбили из «Стингера» штурмовик оккупантов

Пилот катапультироваться не успел.

В воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военнослужащие сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.

Вражеский самолет сбили бойцы 3 роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, российский Су-25 сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Геращенко добавил, что пилот борта не успел катапультироваться.

"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 роты 80 бригады на Луганщине час назад. "Stinger" сработал на отлично!...", - поделился советник министра.

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