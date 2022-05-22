На Луганщине украинские десантники сбили из «Стингера» штурмовик оккупантов

На Луганщине украинские десантники сбили из «Стингера» штурмовик оккупантов3
- 22.05.2022, 10:41
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Пилот катапультироваться не успел.
В воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военнослужащие сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.
Вражеский самолет сбили бойцы 3 роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
По его данным, российский Су-25 сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Геращенко добавил, что пилот борта не успел катапультироваться.
"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 роты 80 бригады на Луганщине час назад. "Stinger" сработал на отлично!...", - поделился советник министра.